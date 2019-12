Varol Akgöz wechselt zu Hanau 93

Hessenligist FC Hanau 93 verstärkt sich zur Winterpause mit Angreifer Varol Akgöz von Ligarivale SC Hessen Dreieich – und hat damit nun neben Salvatore Bari einen weiteren höherklassig erprobten Torjäger in seinen Reihen.

Hanau – Der 32-jährige Akgöz spielte von 2017 bis 2019 für die Offenbacher Kickers, für die er in 46 Regionalliga-Spielen elfmal traf. Seine fußballerische Ausbildung genoss der Deutsch-Türke im Nachwuchsbereich der Frankfurter Eintracht, weitere Stationen in der Hessenliga waren der FCA Darmstadt und der KSV Baunatal. In der laufenden Runde gelangen ihm als Neuzugang für den SC Hessen zwar drei Treffer, doch richtig glücklich wurde er beim Regionalliga-Absteiger nicht. Seit Anfang Oktober stand er nicht mehr im Kader. „Das hatte anfangs auch berufliche Gründe, dann haben sich die Wege getrennt“, berichtet der neue Stürmer.

Die Verantwortlichen der 93er haben keine Zweifel, dass sich Akgöz und Bari gut ergänzen werden. In Darmstadt waren die beiden von 2011 bis 2012 schon einmal Teamkollegen. „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir künftig mit zwei Spitzen spielen werden und glaube nicht, dass unser Trainer Michael Fink einen der beiden dauerhaft auf die Bank setzen wird. Dafür sind Bari und Akgöz einfach zu stark“, erläutert Abteilungsleiter Giovanni Fallacara. Akgöz sei „der absolute Wunschtransfer“ für die Winter-Wechselperiode gewesen. „Und ganz ehrlich, wir haben zunächst nicht geglaubt, dass es klappen wird“, betont Fallacara. Eingefädelt hat den Deal Hanaus Co-Trainer Ionnis Takidis – mit ihm kickte Akgöz einst bei Rot-Weiss Frankfurt zusammen.

fs