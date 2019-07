Verbandsliga Süd das Sorgenkind in Hessen

Offenbach – Auf der Vorrundenbesprechung der Fußball-Verbandsliga Süd im Sportheim von Germania Ober-Roden begrüßte der neue Klassenleiter Michael Sobota gleich sechs neue Vereine. Neben Hessenliga-Absteiger Spvgg.

03 Neu-Isenburg starten am ersten August-Wochenende auch die die fünf Neulinge Germania Großkrotzenburg, SV der Bosnier Frankfurt, SV Unter-Flockenbach, JSK Rodgau und VfB Ginsheim II in diese Spielklasse. Sobota selbst hat turnusmäßig die Klassenleitung von Thorsten Bastian (Rockenberg) übernommen. Der Darmstädter Regionalbeauftragte ist kein Unbekannter, bereits von 2011 bis 2015 leitete er die Verbandsliga Süd.

Sobota wehte sogleich der raue Wind der zweithöchsten hessischen Liga um die Ohren. Im Vorfeld hatte es deutliche Kritik am Spielplan gegeben. Besonders die Tatsache, dass die beiden Ober-Rodener Vereine Germania und Turnerschaft am gleichen Tag ihre Heimspiele austragen sollte, war auf Unverständnis gestoßen. Sobota verteidigte den Terminplan mit Zwängen, die nach seiner Aussage nicht zu umgehen waren: „Leider konnte ich nicht alle Terminwünsche berücksichtigen“, teilte er den Vereinsvertretern mit. Die Folge waren zahlreiche Spielverlegungen, die auch während der Sitzung noch vorgebracht wurden.

Die Liga startet am Freitag, 2. August, mit der Partie Sportfreunde 04 Frankfurt gegen die Spvgg. 03 Neu-Isenburg. Der von den Ligakonkurrenten als Topfavorit auserkorene SC 1960 Hanau verlegte sein Auftaktspiel gegen den JSK Rodgau auf Mittwoch, 14. August, 19.30 Uhr, im Herbert-Dröse-Stadion. Spielfrei in der ersten Runde ist der FC Erlensee. Ende August steht eine „Englische Woche“ auf dem Spielplan. Letzter Spieltag im Jahr 2019 ist der 8. Dezember (2. Advent). Die Runde wird am 1. März fortgesetzt und Ende Mai 2020 beendet. Der Meister steigt in die Hessenliga auf, der Zweite geht in die Aufstiegsrunde. Maximal gibt es fünf Absteiger, die Richtzahl ist 17. Die Eintrittspreise bleiben unverändert bei fünf, bzw. vier Euro. Ein Vorstoß der Spvgg. Neu-Isenburg, die Preise um einen Euro anzuheben, wurde mit großer Mehrheit abgeschmettert.

In seinem Rückblick auf die vergangene Saison hatte Klaus Kremer wenig löbliche Worte gefunden. Der stellvertretende Vorsitzende des Sportgerichts der Verbandsligen, der Reiner Lach vertrat, kritisierte die hohe Zahl von Urteilen im Vergleich zur Hessenliga und den beiden anderen Verbandsligen. Während es in der Hessenliga nur 34 waren, waren es in der Verbandsliga Süd 45. Besonders die Vergehen von der Bank (Trainer, Betreuer) waren ihm ein Dorn im Auge. „Sorgen Sie dafür, dass hier mehr Ruhe einkehrt“, appellierte Kremer an die Vereinsvertreter.

Ins Fettnäpfchen trat er allerdings bei seinem Rundumschlag wegen Nichtantretens von Vereinen, was der zweithöchsten hessischen Amateurliga unwürdig sei. Hans-Jürgen Arnrich von den Sportfreunden Frankfurt konterte, dass es sich hierbei um zwei Vereine handelte, die sich während der Saison vom Spielbetrieb zurückgezogen haben. Gemeint waren Der SV Altwiedermus und Sandzak Frankfurt. Beide Vereine gehen nach vollzogenem freiwilligen Rückzug fortan in der Kreisliga an den Start. „Die hier anwesenden Vereine betrifft es überhaupt nicht“, stellte er klar. Die Wogen glätteten sich erst, nachdem Kremer zurückruderte.

Aber auch Sven Willmann wollte nicht verhehlen, dass die Süd-Gruppe zuletzt zum Sorgenkind geworden sei. Der Regionalbeauftragte der Schiedsrichter in der Region Darmstadt forderte wie Kremer mehr Sportlichkeit ein, besonders im Verhalten zu den Unparteiischen. Die Rückrundenbesprechung findet im Januar im Klubheim von Sportfreunde Frankfurt statt. fs

1. Spieltag:

Fr., 2.8., 19 Uhr: SF 04 Frankfurt - Spvgg. 03 Neu-Isenburg - So, 4.8., 13 Uhr: VfB Ginsheim II - Germania Großkrotzenburg - So, 4.8., 15 Uhr: Viktoria Urberach - SG Bornheim/GW Frankfurt, SV Unter-Flockenbach - RW Darmstadt, SG Unter-Abtsteinach - TS Ober-Roden, SG RW Frankfurt - Germania Ober-Roden, SV der Bosnier - Eintracht Wald- Michelbach - spielfrei: FC Erlensee