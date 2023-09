Verbandsliga: SV Pars Neu-Isenburg lässt sich nicht besiegen

Abgeblockt: Seligenstadts Marcel Fleckenstein (Mitte) stoppt Tatsuma Uchida von der Spvgg. 03 Neu-Isenburg. Erik Kraus (links) brachte die Sportfreunde beim 4:2-Sieg mit 1:0 in Führung. © eyßen

In der Verbandsliga erkämpft der SV Pars Neu-Isenburg ein 5:5 in Bornheim. Die Sportfreunde Seligenstadt besiegen die Spvgg. 03 Neu-Isenburg mit 4:2

Offenbach – In einem packenden Topspiel der Fußball-Verbandsliga machte der stark gestartete Aufsteiger SV Pars Neu-Isenburg beim 5:5 beim Vizemeister SG Bornheim/GW einen Drei-Tore-Rückstand wett. Die Sportfreunde Seligenstadt feierten im Kreisderby gegen die weiter sieglose Spvgg. 03 Neu-Isenburg ein 4:2. Germania Ober-Roden spielte 3:3 bei Rot-Weiss Frankfurt, die TS Ober-Roden verlor beim ungeschlagenen Spitzenreiter SV Unter-Flockenbach mit 0:3.

Sportfreunde Seligenstadt - Spvgg. 03 Neu-Isenburg 4:2 (1:0). Die erste Hälfte war ausgeglichen. „Man hat beiden Mannschaften schon die Nervosität angemerkt und gesehen, dass sie die Punkte unbedingt brauchen“, berichtete Sportfreunde-Abteilungsleiter Sven Kittler. Erik Kraus brachte die Seligenstädter in der 34. Minute in Führung. In der Anfangsphase der zweiten Hälfte ließ Jan Hertrich per Kopf das 2:0 folgen. „Wir kriegen momentan nur Tore durch individuelle Fehler. Das 1:0 etwa darf so nie passieren. Das müssen wir vorher klären“, ärgerte sich Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky. Dessen Team kam durch einen Doppelschlag von Rückkehrer Emre Kaya zum 2:2. „Wir hatten durch Davide Durante sogar die Chance zum 3:2. Dann geraten wir aber wieder in Rückstand, weil wir den Ball nicht klar löschen“, meinte Janovsky zum Tor zum 3:2 für die Seligenstädter durch Maurice Kauffmann, der mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit den Deckel drauf machte. „Der Sieg war sehr wichtig. Was mich freut ist, dass mit Maurice Kauffmann ein junger Spieler die Partie entschieden hat“, meinte Kittler zum Neuzugang aus der Jugend von Bayern Alzenau. Janovsky trauerte „zwei millionenprozentigen Kopfballchancen“ von Jannik Persch nach, die das 3:3 bedeutet hätten. „Wir stehen nicht umsonst da unten drin. Wir haben bislang in jedem Spiel mindestens zwei Tore geschossen und haben es nicht geschafft, ein Spiel zu gewinnen. Die Frustration ist jetzt natürlich hoch.“

Sportfreunde Seligenstadt: Myumyunov - Ünüz (46. Dahri), Friess, Filges, Fleckenstein (46. P. Traut), Kauffmann, Hertrich, Heinz, Hofmann, Kraus (60. Malkiewicz), Röhl (73. Weskamp)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Hinterkopf - Jacobs, Kaya (77. Kalzu), Persch, Konstantinidis, Lopez Palomino (51. Barry), Hadzic (46. Durante), Renner, Fujiwara, Below, Uchida

Tore: 1:0 Kraus (34.), 2:0 Hertrich (51.), 2:1, 2:2 Kaya (54., 58.), 3:2, 4:2 Kauffmann (63., 90.+6)

SG Bornheim/GW - SV Pars Neu-Isenburg 5:5 (3:1). Schon nach 40 Sekunden ging Bornheim in Führung, nach 13 Minuten stand es 3:0. Die ersten drei Chancen waren alle drin. „Die Anfangsphase haben wir total verpennt, danach aber super Fußball gespielt“, meinte Pars-Spielertrainer Dejan Alempic, für dessen Mannschaft Neuzugang Varol Akgöz in seinem ersten Spiel traf. Immer wieder kämpften sich die Neu-Isenburger, die auch nach dem 2:4 und 3:5 nicht aufgaben, zurück. „Meine Spieler sind echte Mentalitätsmonster“, lobte Dejan Alempic sein Team. Efkan Erdem traf in der 88. Minute zum 4:5 aus Neu-Isenburger Sicht, in der vierten Minute der Nachspielzeit hämmerte Aryan Assar den Ball mit einem Traumtor zum 5:5 in den Winkel.

SV Pars: Saula - Assar, D. Alempic (70. Efkan Erden), Ogbay (46. Burggraf), Filipovic, Akgöz, Belegu (70. Nassif), S. Alempic, Streker, Mouhaman (46. El Haddoudi), Alessandro (70. Smisek)

Tore: 1:0 Zeller (1.), 2:0 Camara (9.), 3:0 Lettieri (13.), 3:1 Streker (25.), 3:2 Eigentor (54.), 4:2 Wehrheim (63.), 4:3 Akgöz (66.), 5:3 Knell (83.), 5:4 Erdem (88.), 5:5 Assar (90.+4)

Rot-Weiss Frankfurt - Germania Ober-Roden 3:3 (1:2). 2:0-Führung, 2:3-Rückstand, am Ende ein Remis: Auch die Germania erlebte in ihrem Auswärtsspiel ein Wechselbad der Gefühle. Ober-Roden zeigte zunächst eine gute Leistung. „Es ging viel von dem auf, was wir uns vorgenommen hatten“, meinte Trainer Fabian Bäcker. Colin Falk und Marc Züge schossen die Germania mit 2:0 in Führung. „Dann haben wir kurz vor der Pause ein vermeidbares Gegentor bekommen.“ Die erste Viertelstunde nach der Pause sei dann sehr schwach gewesen von seinem Team, so Bäcker. Rot-Weiss drehte das Spiel. Dann fand die Germania aber zurück in die Spur, Mervan Emir glich in der 85. Minute zum 3:3 aus. „Es gab noch Chancen auf beiden Seiten, das Remis war gerecht.“

Germania Ober-Roden: Czaronek - Neuendorf (78. Czerwinski), Emir, Ries (64. Drilon), Christophori-Como, Kapoor (64. Firat), Günther, Falk, Sumanov (64. Wagner), Bidou, Züge (87. Letellier)

Tore: 0:1 Falk (13.), 0:2 Züge (30.), 1:2 Müller (43.), 2:2 Osawa (52.), 3:2 Lodama (61.), 3:3 Emir (86.)

SV Unter-Flockenbach - TS Ober-Roden 3:0 (2:0). Die erste halbe Stunde verlief weitgehend ausgeglichen. „Das war gut von uns“, sagte TS-Trainer Bastian Neumann. Tabellenführer Unter-Flockenbach hatte zwar einen Pfostenschuss, die TS kam aber, unter anderem durch Daniel Heidenreich (11.), auch selbst zu Möglichkeiten. „Dann haben sich bei uns in der Offensive ein paar Fehler eingeschlichen. In des Gegners Hälfte gab es einfache Ballverluste, die sind uns dann leider hinten um die Ohren geflogen“, so Neumann.

TS: Vollbrecht - Bleibdrey, D. Profumo, M. Profumo (70. Mustafa), Siwek (65. Zerfass), L. Schierenberg, T. Yildirim (46. P. Schierenberg), El Mard, Schultheis, S. Yildirim, Heidenreich (73. Klingenmeier)

Tore: 1:0 Hebling (37.), 2:0 Hebling (43.), 3:0 Paschaloglou (56.)

Von Sascha Eyßen