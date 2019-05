Verunsicherung macht sich bei „Blauen“ breit

Offenbach – Nachdem die Meisterschaft der Fußball-Kreisoberliga Offenbach entschieden ist, liegt der Fokus jetzt auf dem spannenden Kampf um den Klassenerhalt.

Sechs Mannschaften ermitteln einen Absteiger und einen Relegationsteilnehmer, vier davon stehen sich am Sonntag in direkten Duellen gegenüber. Die Spvgg. Seligenstadt (14. Platz/23 Punkte) erwartet die SG Götzenhain (11. /25), KV Mühlheim (13. /23) spielt gegen die SG Heusenstamm-Zrinski (9. /27).

In der vergangenen Woche verbuchte die Spvgg. Seligenstadt in Offenthal und bei Fortuna Offenbach nur einen Punkt. „Da hatten wir uns etwas mehr ausgerechnet“, sagt Mirko Leuschner, Sportlicher Leiter der „Blauen“: „Die Verunsicherung ist zu spüren, zumal wir auch noch ein sehr schweres Restprogramm haben.“ Wichtig wären also drei Punkte, doch die Seligenstädter plagen personelle Probleme. „Tassilo Hock fehlt gesperrt, Sascha Sauer und Timo Bahmer verletzt.“

Gestern Abend verpasste die TSG Mainflingen den Sprung auf den zweiten Platz. Auf eigenem Platz reichte es nur zu einem 2:2 gegen die TSG Neu-Isenburg. Die Gäste verspielten dabei die wohl letzte Chance auf Rang zwei, Mainflingen ärgerte sich über die beiden Gegentreffer, die jeweils direkt nach den eigenen Führungstoren fielen.

„So etwas darf einfach nicht passieren“, ärgerte sich Mainflingens Trainer Marco Schwarzkopf: „Wir haben den Sieg verschenkt und die Vizemeisterschaft jetzt nicht mehr in der eigenen Hand.“ Mainflingen schloss nach Punkten zwar zum 1. FC Langen auf, hat jedoch den direkten Vergleich verloren. „Wir müssen jetzt unsere restlichen Spiele gewinnen und auf einen Ausrutscher von Langen warten, die auf dem Papier das leichtere Restprogramm haben.“ Positiv: Mainflingens Daniel Strack setzte direkt nach seiner Einwechslung einen Freistoß zum 2:1 ins Netz.

TSG Mainflingen: Bartke; N. Drinhaus, Quint, H. Drinhaus, Pfister, Bohl, März, Glaab, Bruns, Schwarzkopf, di Natale (Bernard, Frumento, Strack)

Neu-Isenburg: Simo; Lipka, Peters, A. Kifle, Nikolov, Bayraktaroglu, Titsch Rivero, Karasu, Düsüncelli, Landzettel, Kobilsek (Julius, Caruso, Sozzo)

Tore: 1:0 di Natale (53.), 1:1 Nikolov (54.), 2:1 Strack (78.), 2:2 Eigentor Glaab (79.) rjr

Am Sonntag, 15 Uhr, spielen:

VfB Offenbach – SF Seligenstadt

Spvgg. Seligenstadt – SG Götzenhain Spvgg. Dietesheim – Fort- Offenbach

1.FC Langen – TSV Dudenhofen

TSG Neu-Isenburg – FC Germ. Bieber DJK Sparta Bürgel – FC Offenthal

KV Mühlheim – SG Heusenst.-Zrinski

TSG Mainflingen – SG Egelsbach