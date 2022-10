VfB Offenbach und Teutonia Hausen sorgen für Spannung

Laufduell in Dudenhofen. Der Mühlheimer Mario Nocerino (links) kommt in dieser Szene zwar zu spät gegen Philipp Jankowski, am Ende aber jubelt die Kickers Viktoria. © eyßen

Die Tabellenspitze der Fußball-Kreisoberliga Offenbach ist wieder näher zusammen gerückt. Spitzenreiter Spvgg. Dietesheim und die zweite Mannschaft von Kickers Offenbach kassierten jeweils ihre ersten Saisonniederlagen, die Verfolger punkteten. Am Samstag setzte sich der VfB Offenbach mit 3:1 im Spitzenspiel gegen die Kickers durch, einen Tag später patzte auch Dietesheim, unterlag auf eigenem Platz mit 0:2 Teutonia Hausen.

Spvgg. Dietesheim - Teutonia Hausen 0:2 (0:2). „Es war ein verdienter Sieg der Gäste“, räumte Frank Köhler vom Dietesheimer Spielausschuss ein. „Wir haben uns keine zwingenden Torchancen erspielt, Hausen hat mit viel Einsatz dagegen gehalten.“ Den vorentscheidenden Elfmeter nach einer Viertelstunde sah Köhler jedoch als Fehlentscheidung des Unparteiischen an.

Spvgg. Dietesheim: Madsen; Goncalves Novais, Röhl, Büschel, Derguti, R. Mitsopoulos, Sondergeld, Naziyok, Manav, Reichl, Khederzadeh (Tsantidis, Asamoah)

Teutonia Hausen: Walter; Scheiner, Veisoglu, J. Blahut, D. Blahut, Duesguen, Mandel, Cvrlje, Boksic, Ucar, Boscic, Seib (Storm, Huber, Knezovic)

Tore: 0:1 Veisoglu (15./FE), 0:2 D. Blahut (45.+1) - Rot: J. Blahut (81.)

VfB Offenbach - Kickers Offenbach II 3:1 (2:1). Die Gäste kassierten ihre erste Niederlage. Der VfB war von Beginn an das dominierende Team, erarbeitete sich mehr Chancen und gewann verdient. Mehr als 200 Zuschauer sahen eine flotte, spannende Begegnung. Arben Rushiti traf kurz vor dem Spielende zum entscheidenden 3:1 für die Gastgeber. „Wir haben die Kickers aus dem Spiel nehmen können“, freute sich VfB-Trainer Peter Lack über die Leistung seiner Mannschaft, die zudem noch zweimal den Pfosten traf. Von einer verdienten Niederlage sprach auch Kickers-Trainer Alexander Schwarzenberger.

VfB Offenbach: Myumyunov; Zormpalas, Bolun, Lang, Gumus, Martorelli, Wehner, Mirizzi, Gulzar, Rushiti, Botic (Jaatit, Rivieccio, Barak)

Kickers Offenbach II: Jonetzko; Erdem, Kurbegovic, Aslani, Dogansoy, Karakus, Abdou Hamdou, Zeyrek, Akbari, Savas, Amarzih (Veh, Bagdadi, Baydar)

Tore: 1:0 Lang (14,/FE), 2:0 Gumus (30.), 2:1 Dogansoy (45.+8), 3:1 Rushiti (89.)

TSV Dudenhofen - KV Mühlheim 4:5 (0:1). In einem turbulenten Spiel hatte am Ende der Gast aus Mühlheim knapp die Nase vorne. Youness Kurt erzielte den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit. „Ärgerlich, wir haben bei unserer Niederlage bei den Kickers schon ein gutes Spiel gezeigt und uns noch gesteigert“, sagte Dudenhofens Trainer Dominik Häfner. „Ein 4:4-Unentschieden wäre sicher das gerechtere Ergebnis gewesen.“

TSV Dudenhofen: Affeldt; Hartmann, Hrbaty, Heinrich, El Issami, Iantorno, Bott, Arheilger, Jankowski, Carl, Marco Müller (Kern, Bepple)

KV Mühlheim: Gargiulo; Michalke, Serra, Di Maria, Scheel, Piarulli, Chaudhry, Lewandowski, Schuschkleb, Kurt, Leppin (Bouzarzar, Nocerino)

Tore: 0:1 Serra (20.), 1:1 Heinrich (60.), 1:2 Chaudhry (64.), 2:2 Iantorno (65.), 2:3 Kurt /69.), 3:3 El Issami (75.), 4:3 Iantorno (77.), 4:4 Serra (81.), 4:5 Kurt (90.+3)

TSV Heusenstamm - TSG Neu-Isenburg 1:7 (1:2). Einen deutlichen Erfolg feierte die TSG Neu-Isenburg beim Aufsteiger. „Der Sieg für die Gäste ist verdient, auch wenn er zu hoch ausgefallen ist“, sagte Heusenstamms Trainer Pascal Vincenzo. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut mitgehalten und durch Moritz Dahmer auch die Gästeführung ausgeglichen, gehen etwas unglücklich mit 1:2 in die Pause.“ Danach sah Vincenzo einen Substanzverlust bei seinem Team. „Die Neu-Isenburger haben mit etwas Glück und viel Können das Spiel dominiert und ihre weiteren Treffer erzielt.“

Heusenstamm: Confalonieri; Kirsch, Tatar, T. Rauch, Audibert, P. Schaub, Atabaie, Kupresak, Hoch, Fröhlich, Dahmer (Gillenberger, Seufert, Becker)

TSG Neu-Isenburg: Beck; Koeth, Lipka, Adrovic, Cholewa, Varga, Titsch Rivero, Boujraf, Cavic, Sales, Stoytchev (Salha, Giaggeri, Karasu)

Tore: 0:1 Sales (7.) 1:1 Dahmer (17.), 1:2 Boujraf (32.), 1:3 Köth (60.), 1:4 Cholewa (69./FE),1:5 Giaggeri (83.), 1:6 Karasu (87.), 1:7 Eigentor Rauch (90.)

Susgo Offenthal - FC Dietzenbach 3:6 (x:x). „Wir können unsere Ausfälle einfach nicht kompensieren“, meinte Offenthals Sportlicher Leiter Marco Schiliro nach der Niederlage gegen den Nachbarn aus Dietzenbach. „Gefühlt haben wir einige Treffer den Gästen selbst vorgelegt.“ Dennoch sprach Schiliro von einem verdienten Sieg der Gäste.

Susgo Offenthal: Stamer; Drengwitz, Chojnowsha, Fertr, Barton, Hesse, Bozeyovski, Wertge, Schüler, Grieser, Desch (Jalonski, Breuckmann, Banzhaf)

FC Dietzenbach: Ahmidouch; Senel, Moscarelli, Mokhlis, Hoebel, Alkaya, V. Saroyan Grigoryan, Ljubicic, Pauna, Aygir, Kelmendi (Parlov, Kunz)

Tore: 0:1 Senel (11.), 1:1 Desch (14.), 1:2 Ljubicic (40.), 1:3, 1:4 Pauna (55., 56.), 2:4 Drengwitz (57./FE), 2:5 V. Saroyan Grigoryan (68.), 3:5 Desch (80.), 3:6 Pauna (90.+3)

SG Wiking Offenbach - FC Offenthal 3:2 (1:1). . „Das Ergebnis spiegelt nicht den wahren Spielverlauf wider“ sagte Offenbachs Trainer Emal Khalil. „Wir hatten den Gegner 90 Minuten lang im Griff. Aber mit der Chancenverwertung bin ich überhaupt nicht zufrieden.“

SG Wiking Offenbach: Cvitanovic; Mensah, Martel, Patrikis, Dramac, Mahyou, Di Vittoria, Pereira, Hashimi, Ampadu, Gebreyohannes (Yigit, Useini, Piperis)

FC Offenthal: Schnier; D. Lehr, Akalai, Schneidmüller, Klein, Nguyen, Benzler, Böhm, Düsüncelli, Handke, Braig (Tobisch, Meixner, Brecht)

Tore: 1:0 Mensah (13.), 1:1 Schneidmüller (21./FE), 2:1, 3:1 Martel (63., 82./FE), 3:2 Schneidmüller (87.)

FC Germania Bieber - Spvgg. 03 Neu-Isenburg II 2:1 (1:1). Einen wichtigen Erfolg im Kampf gegen den Abstieg feierte der FC Germania Bieber. „Wir haben sehr konzentriert angefangen und waren zunächst die spielbestimmende Mannschaft“, sagte Biebers Sportlicher Leiter Jürgen Pülm“, hätten eigentlich in Führung gehen müssen.“ Doch die Gäste erzielten den ersten Treffer. „Zum Glück ist uns der Ausgleich noch vor der Pause gelungen.“ Pülm bemängelte jedoch, dass sein Team nach der Führung nicht das 3:1 nachgelegt hat. „Die Chancen dazu waren da. So aber hätte es am Ende noch einmal eng werden können.“

FC Germania Bieber: Peter; Mothes, Haddadi Shari, Petryszyn, Boulahfa, Schnelle, El Barkani, Khederzadeh, Ünal, Cevik, Seidel (Leggiadro, Abardah)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg II: Jöckel; Rinke, L. Gulin, Herkner, Krahn, Heinrich, Reinwarth, Kreis, Freund, Menge, Simonelli (Chihab)

Tore: 0:1 Menge (20.), 1:1 Khederzadeh (40.), 2:1 Eigentor Menge (60.) rjr