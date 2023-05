Ajdin Maksumic wird im Sommer neuer Fußball-Trainer bei Germania Klein-Krotzenburg

Teilen

Zukunft offen: Das Traineramt behält Vuk Toskovic (links) in Klein-Krotzenburg nicht inne, könnte aber als Spieler bei der Germania bleiben. © scheiber

In Klein-Krotzenburg sind noch viele Fragen offen. Das kleinste Fragezeichen steht hinter dem möglichen Klassenerhalt. Denn der erfordert ein Wunder. Klar ist auch, dass ein neuer Trainer kommt

Klein-Krotzenburg – Drei Spieltage vor Schluss ist die Saison für Fußball-Gruppenligist Germania Klein-Krotzenburg so gut wie gelaufen. „Es wäre vermessen zu sagen, dass wir es noch schaffen“, schätzt Vorstandsmitglied Ralf Walter die prekäre Lage realistisch ein. Die Germania befindet sich in der Tabelle auf Platz 15 unter 19 Teams. Erwartet werden sechs Absteiger, wodurch der Rückstand aufs rettende Ufer elf Punkte betragen würde. Damit wären die Krotzenburger rechnerisch bereits abgestiegen. Einzig, dass keine Mannschaft aus der Verbandsliga Süd in die Gruppenliga Frankfurt Ost absteigt, könnte den Hainburgern noch einen kleinen Rettungsanker bescheren.

Wenig Hoffnung bereitet allerdings auch der Blick auf das kommende Spiel. Am Sonntag (16.30 Uhr) trifft die Mannschaft von Vuk Toskovic zuhause auf den bereits feststehenden Meister SV Pars Neu-Isenburg. „Für uns geht es in erster Linie um Schadensbegrenzung“, konstatiert Walter. In den verbleibenden drei Partien wolle man „Charakter beweisen“ und sich „ordentlich aus der Liga verabschieden.“

Toksovic fiebert dem Spiel ein wenig mehr entgegen. Für den Serben ist das ungleiche Duell ein Aufeinandertreffen besonderer Art, da er auf einige Mitspieler aus der Halle treffen wird. Neben seinem Engagement als Spielertrainer in Klein-Krotzenburg spielte der 28-Jährige in den vergangenen vier Jahren für die Futsal-Mannschaft des OFC/Pars. Vor kurzem feierten die Isenburger den Aufstieg in die Futsal-Bundesliga. Ob Toskovic in der kommenden Hallensaison noch mitspielen wird, ist aktuell noch nicht geklärt.

Bei ihm steht auch hinter seiner Zukunft bei der Germania noch ein Fragezeichen. So weit ist klar, dass er ab der kommenden Saison kein Trainer mehr sein wird, weil sich die Germania eine Veränderung auf der Position wünscht. Nachdem sich Wunschlösung Antonio Capriglione im letzten Moment für die SG Nieder-Roden entschied, übernimmt nun Ajdin Maksumic den Posten. Toskovic freut sich auf den neuen Coach, der bis September vergangenen Jahres noch beim Hanauer Kreisoberligisten VfR Kesselstadt tätig war. Zum einen, weil beide wegen ähnlicher taktischer Ideen „gut harmonieren“ könnten. Zum anderen, weil sich der Offensivspieler nun mehr auf das Fußballspielen konzentrieren kann.

Ob Toskovic aber tatsächlich weiterhin für die Germania auflaufen wird, ist noch nicht vollends geklärt. Der Spieler selbst würde trotz des Abstiegs gerne bleiben, da bei ihm die Liebe zum Sport nicht durch die Ligahöhe beeinflusst wird. „Noch ist nichts durch, aber wir werden uns mit Sicherheit einigen“, blickt der Torjäger mit Optimismus auf eine weitere Saison in Hainburg. Dabei hofft er, dass es für sein Team schnell wieder bergauf geht: „Die Leute können uns bald wieder in der Gruppenliga erwarten“, verspricht Toskovic ehrgeizig.

Bis dahin wartet aber erst mal mindestens eine Spielzeit in der Kreisoberliga. Die nächste Baustelle der Krotzenburger ist der Kader für die kommende Saison. „Unser Ziel ist es, den Kern der Mannschaft zusammenzuhalten“, erklärt Walter. Ob dieses Vorhaben gelingen wird, ist fraglich. Doch vielleicht kann die langfristige Zielsetzung den ein oder anderen ambitionierten Kicker von einem Verbleib überzeugen. „Ein direkter Aufstieg ist keine Pflicht, doch in den kommenden Jahren sehen wir uns wieder in der Gruppenliga“, meint Vorstandsmitglied Walter.

Von Franz Krafczyk