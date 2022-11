Gruppenliga: Steinheim mit Interimscoach im Abstiegskampf

Von: Patrick Leonhardt

Noch ein Routinier in den Reihen des SVG: Auch Fouad Brighache (rechts, hier in der Partie gegen Türk Gücü Hanau) will mit den Steinheimern den Blick wieder nach vorne richten. © scheiber

In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost hofft der SVG Steinheim unter Interimstrainer Jeremy Lundy auf den Aufschwung.

Steinheim – So hatten sich die Steinheimer Verantwortlichen den Saisonstart ganz und gar nicht vorgestellt. Mit mageren zwölf Punkten nehmen die Steinheimer vor dem Gastspiel am Sonntag (16 Uhr) beim 1. FC 06 Erlensee II den viertletzten Tabellenplatz ein – und damit einen direkten Abstiegsrang.

Gruppenliga: SVG Steinheim-Trainer Wöll tritt zurück

Dabei waren die Ziele vor der Saison ganz andere. Die Verpflichtungen der Hessenliga-erprobten Offensivspieler Yves Böttler, Michael Kohnke und Adrian Saletnik hatten Erwartungen am Sportgelände am Pfaffenbrunnen geschürt. Der SVG wollte sich mit verstärktem Kader und dem neuem Trainer Jens Wöll (39) zumindest in sicheren Tabellengefilden bewegen. Nach den ersten beiden gewonnenen Partien spekulierten die Verantwortlichen gar mit einem Platz im vorderen Drittel. Doch dann setzte es in 14 Spielen zwölf Niederlagen.

Ein brutaler Absturz, erneut droht dem Club aus dem Hanauer Stadtteil ein knüppelharter Abstiegskampf bis zum Saisonende. Die Folge: Nach der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen Bayern Alzenau II trat Trainer Jens Wöll zurück. „Letztendlich geht es immer um den Verein. Ich mache den Weg frei und hoffe, dass ich auf diese Art und Weise der Mannschaft helfen kann“, erklärte Wöll.

SVG-Abteilungsleiter: „Lediglich die Punkte haben gefehlt“

„Wir haben in seinem sehr sachlichen Gespräch die Lage analysiert und schließlich das Angebot von Jens, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden, angenommen“, erklärt SVG-Abteilungsleiter Bernd Hartmann. Das ganze kam allerdings ein wenig überraschend, denn einen Plan B hatten – beziehungsweise haben – die Steinheimer nicht in der Schublade. Vorzuwerfen, das betont der SVG-Funktionär, habe der Gruppenligist dem erst im Sommer neu verpflichteten Trainer absolut nichts. „Lediglich die Punkte haben gefehlt. Sein faires Verhalten jetzt bei der Trennung unterstreicht die menschliche Art von Jens Wöll“, ergänzt Hartmann.

Ursprünglich wollten die Steinheimer mit dem ehemaligen Verbandsligaspieler längerfristig zusammenarbeiten. Wöll war einst Spieler in Steinheim sowie unter anderem bei Kickers Offenbach, TGM SV Jügesheim, SG Nieder-Roden und Kickers Obertshausen – und seine Referenzen als Trainer des damaligen Verbandsligisten Viktoria Urberach und im Juniorenbereich des Zweitligisten SV Darmstadt 98 klangen vielversprechend. Unter dem Strich fehlte Wöll an neuer Wirkungsstätte auch ein wenig das Glück.

„Wir haben viele Spiele knapp und unglücklich verloren, dazu hatten wir Pech mit Verletzungen und musste einige Rotsperren verkraften“, blickt Bernd Hartmann zurück. Die sportlichen Resultate haben weder den Erwartungen des Übungsleiters noch denen des Vereins entsprochen, was nun zur Trennung nach nur vier Monaten führte. Von den ersten 16 Punktspielen gingen schließlich zwölf verloren, lediglich vier Siege sprangen heraus, was hochgerechnet der Bilanz eines Absteigers entspricht. „Wir haben jetzt noch sechs Spiele bis zur Winterpause, in denen wir möglichst viele Punkte holen wollen, um in Schlagdistanz zu den Teams auf den Nichtabstiegsplätzen zu bleiben“, hofft Bernd Hartmann, dass der Trainerwechsel innerhalb des Teams für frische Impulse sorgt.

Steinheim: Jeremy Lundy übernimmt

Die soll jetzt der seitheriger Co-Trainer Jeremy Lundy (31, zwölf Regionalliga-Einsätze für Röchling Völklingen und die TuS Koblenz) setzen und am besten schon in Erlensee punkten. Sechs Zähler beträgt aktuell der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Die Erlenseer Hessenliga-Reserve liegt als Neunter und zwölf Punkten Vorsprung auf den SVG aktuell in unerreichbarer Ferne, dennoch muss endlich wieder ein Sieg her.

Interimstrainer Lundy bangt noch um das Mitwirken von Alexander Blocher, dürfte aber ansonsten alle Stammkräfte mit an Bord haben. Bernd Hartmann erwartet zumindest eine Reaktion auf die schwache Leistung beim 0:1 gegen den FC Bayern Alzenau II.

FCE-Coach Tim Mulfinger schmeckt der beim Gegner vollzogene Trainerwechsel verständlicherweise nicht wirklich. „Das macht unsere Vorbereitung auf das Spiel nicht einfacher. Ohnehin ist Steinheim stärker als es der Tabellenplatz aussagt“, erzählt der ehemalige Stürmer. Auf eben diese Spezies ruhen auch die Hoffnungen der Steinheimer. Sollte bei Yves Böttler (59 Tore in 111 Hessenliga-Partien) und Michael Kohnke der Knoten platzen, kann sich der SVG auch schnell aus der Gefahrenzone schießen. (Frank Schneider und Patrick Leonhardt)

