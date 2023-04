Vier Jahre beim 1.FC Langen lehren: „Es sind nie alle da“

Von: Patrick Leonhardt

Mike Werner (rechts, hier gegen den SV Pars) und der 1. FC Langen erwarten am Sonntag Kickers Obertshausen zum Derby.

Aktuell muss der 1.FC Langen in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost noch etwas bangen. Aber das Trainerduo Marco Betz/Mario Rhein soll das Team weiter nach oben führen. Erstmal steht aber das Derby gegen Kickers Obertshausen an, eine hohe Hürde.

Offenbach – So ganz sicher kann sich der 1. FC Langen in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost noch nicht sein, aber bei zehn Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz stehen die Chancen auf das fünfte Jahr in Serie in der siebten Liga sehr gut. Freilich, den einen oder anderen Sieg muss der Club noch einfahren. „Entspannt sind wir noch nicht. Wir wollen auch die Spannung hoch halten und so gut wie möglich abschließen“, sagt der Sportliche Leiter Roberto Rizzo. Ähnlich äußert sich Trainer Marco Betz: „Die Ausgangslage ist sehr gut.“

Nach Platz neun im vergangenen Jahr nimmt Langen vor dem Offenbacher Kreisderby am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Drittplatzierten Kickers Obertshausen den sechsten Platz ein. „Wir wollen uns Jahr für Jahr weiter entwickeln“, sagt Rizzo mit Blick auf die junge Mannschaft aus Oberlinden. Dass gelang zuletzt sehr gut, wie die jüngsten Platzierungen zeigen. „Es ist mal ganz angenehm, nicht gegen den Abstieg zu spielen“, schmunzelt Rizzo, selbst viele Jahre lang Trainer bei der TuS Zeppelinheim und zuletzt als Trainer der zweiten Mannschaft des FCL im Amt, ehe er die Nachfolge von Pedram Navidi als Sportchef antrat.

„Die Neuzugänge haben sich sehr gut integriert und waren die gezielten Verstärkungen, die wir uns erhofft hatten“, sagt Rizzo. „In der Defensive waren wir schon immer ganz gut, nun läuft es auch nach vorne besser“, meint Rizzo. 75 Treffer erzielte der Club bisher, bester Torschütze ist mit 14 Treffern Fabio Mola, der zuletzt dem Tabellenzweiten OSC Rosenhöhe beim 4:3-Auswärtssieg gleich viermal einschenkte. Die 57 Gegentore in der laufenden Runde sind sicherlich zukünftig noch verbesserungswürdig.

Weiter voranbringen sollen den Club auch zukünftig Marco Betz und Mario Rhein, die noch ein Jahr Vertrag haben. „Mir ihrer Arbeit sind wir sehr zufrieden. Das passt einfach, das sind gute Jungs, die Fußball leben“, ist Rizzo voll des Lobes für das Trainerduo, das seit 2019 in Oberlinden im Amt ist. „Die beiden werden ihren Weg gehen, wahrscheinlich nicht auf ewig beim FC Langen“, meint er.

Nicht nur neben, auch auf dem Platz soll sich wenig ändern. „Sollte der eine oder andere erfahrene Spieler aufhören, würden wir punktuell nachlegen. Viel braucht es aber nicht“, sagt Betz. „Eigentlich haben wir 28 Mann im Kader“, erklärt Rizzo. Das Problem: „Fünf bis zehn sind immer irgendwo in der Welt unterwegs“, sagt der Sportchef über das Team, in dem eine Reihe von Studenten kicken. „Wenn immer alle da wären, hätten wir sicher ein paar Punkte mehr.“ Umso glücklicher sind die Langener mit dem bisherigen Saisonverlauf. „Eines haben mich vier Jahre in Langen auf jeden Fall gelehrt: Es sind nie alle da“, lacht Betz.

Nach dem 4:3-Sieg beim Zweiten auf der Rosenhöhe geht es nun gegen den Dritten Obertshausen, der seine jüngste Schwächephase überwunden zu haben scheint und plötzlich wieder im Kampf um Platz zwei mitmischt – auch weil Langen ausgerechnet beim OSC gewann. „Dieser Sieg und auch der Punkt in Oberndorf waren echte Bonuspunkte“, erklärt Marco Betz.

Der letzte Sieg der Langener gegen die Schwarz-Weißen aus Obertshausen liegt bereits fünf Jahre zurück, Moritz Werner traf beim 2:0-Sieg des Clubs im Sportzentrum, dazu erzielte Obertshausen ein Eigentor. Seit dem setzte es für Langen drei 0:3-Niederlagen, einmal trennten sich beide Seiten 1:1. Das soll sich nun ändern.

„Die haben weiterhin eine Riesenqualität nach vorne, davor haben wir großen Respekt“, verweist Rizzo auf die bisherigen 104 Saisontreffer der Kickers. Respekt ja, aber keine Angst. „Wenn wir einen guten Tag erwischen, wird es eine offene Partie“, meint der Sportchef. So gut, wie die Saison für den Club bisher gelaufen ist, dürfte das auch am Sonntag der Fall sein.

Im zweiten Offenbacher Kreisderby des Spieltages stehen sich die DJK Sparta Bürgel und die SG Nieder-Roden gegenüber, als Siebter weist Bürgel nur einen Punkt Vorsprung auf die Sportgemeinschaft auf. „Natürlich wollen wir die drei Punkte behalten“, blickt Sparta-Abteilungsleiter Olaf Happel voraus. Bei Nieder-Roden hat sich nach dem Trainerwechsel (Roland Gerhardt folgte auf Tevfik Kilinc) noch keine Kontinuität eingestellt: Zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden lautet die Ausbeute unter Gerhardt. Vier der Kontrahenten stehen allerdings in der Tabelle hinter Nieder-Roden. Ausgerechnet gegen die besser platzierten Langener gelang der Sportgemeinschaft mit 2:0 aber ein Sieg.

