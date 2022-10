Vier Sieger aus vier verschiedenen Clubs

Von: Holger Appel

Der Fußball-Nachwuchs im Kreis Offenbach hat seine ersten Kreispokalsieger ermittelt.

Offenbach – In den vergangenen Tagen haben die lokalen Fußballvereine vier Jugend-Kreispokalsieger ermittelt. Bei den B-Juniorinnen setzte sich die SG Egelsbach im Endspiel auf heimischem Gelände am Berliner Platz gegen die SG Wiking Offenbach mit 4:3 im Elfmeterschießen durch. Alia Abbo hatte in der regulären Spielzeit für die SGE ausgeglichen. Letztlich waren nach der torlosen Verlängerung 16 Schützinnen nötig.

Jasmin Preusch ließ die SG Egelsbach nach ihrem finalen Schuss jubeln. „Wir waren zum dritten Mal im Finale, hatten zweimal gegen Rodgau verloren. Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt. Dieser Sieg war ganz wichtig für die Mädels, jetzt brennen sie auf den Regionalpokal“, berichtet Peter Knogler, Koordinator Mädchenfußball der SG Egelsbach.

Bei den C-Juniorinnen gewannen die Offenbacher Kickers das Stadtderby am Wiener Ring gegen die SG Wiking mit 3:2 in der Verlängerung. Johanna Rust sicherte den Kickers mit ihrem Treffer den Sieg. Jolina Müller und Delia Raab hatten zuvor für den von Jugendleiter Alexander Zenker gecoachten OFC getroffen.

In der männlichen B-Jugend setzte sich der FC Langen im Endspiel in Lämmerspiel mit 2:1 gegen die Spvgg. 03 Neu-Isenburg durch. Langens Torwart Paul Herth hatte einen klasse Tag erwischt, parierte sogar einen Elfmeter. Milad Jamshidi und Damjan Markovic trafen für den von Tobias Schrötwieser und Noel Marinovic trainierten Club.

Die A-Jugend der 03er fertigte in Lämmerspiel die SG Nieder-Roden deutlich mit 9:0 ab. Für die 03er trafen Berkay Kayaoglu (2), Berdan Oenal (2), Ilias Maazouzi, Tom Renner, Luca Mazza, Ahmet Dasdan und Louay Lamrabat. Die Mannschaft des Trainerduos Salvatore und Antonio Di Vivo hat sich damit für den Hessenpokal qualifiziert.

„Da waren gute Endspiele dabei. Ich finde es schön, dass es vier Sieger aus vier verschiedenen Vereine gibt und es bei uns nicht so ist wie in anderen Kreisen, wo gefühlt immer dieselben gewinnen“, sagt Vanessa Körper, die Jugendwartin des Kreises Offenbach. Die Endspiele für D-Juniorinnen sowie C-, D- und E-Jugend sind für Mai 2023 geplant. app

