Viktoria Urberach holt sich Kresovic

Offenbach - Vergangene Saison hatte er mit elf Toren in 26 Spielen großen Anteil am Verbleib des FC Bayern Alzenau in der Fußball-Hessenliga, künftig wird Stefan Kresovic wieder für ein Team spielen, das in eben jener Klasse gegen den Abstieg kämpft.

Der Stürmer wechselt mit sofortiger Wirkung zum abgeschlagenen Letzten Viktoria Urberach. Kresovic, der aufgrund von Leistenproblemen sechs Monate hatte pausieren müssen, hat sich zwar wieder fitgemeldet, sah in Alzenau aber kaum Chancen auf Einsatzzeiten, zumal der FC zuletzt in Anthony Wade (RW Frankfurt) einen weiteren Offensivmann verpflichtet hatte. Zudem ist Fabian Bäcker (zuletzt OFC) inzwischen voll einsatzfähig. (cd)

