FC Viktoria zittert nach 4:0

Offenbach - Während der FV Bad Vilbel an der Tabellenspitze der Fußball-Verbandsliga Süd mit dem 6:2-Sieg gegen den SC 1960 Hanau und der gleichzeitigen Niederlage von Türk Gücü Friedberg (2:4 bei Rot-Weiß Darmstadt) einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machte, spitzt sich die Lage am Tabellenende dramatisch zu.

Neben RW Darmstadt fuhren auch der FC Alsbach (kampflos gegen RW Frankfurt II), die TS Ober-Roden (4:1 gegen Viktoria Nidda) und Viktoria Urberach (zitterte sich gegen die Usinger TSG nach einer 4:0-Führung zum 4:3-Sieg) wichtige Siege ein. Der FC Hanau 93 hat nach dem 3:1-Erfolg gegen Vatanspor Bad Homburg Platz drei sicher. .

FV Bad Vilbel – SC 1960 Hanau 6:2 (2:2). „Wir haben die erste Hälfte dominiert, verteilten jedoch Geschenke“, meinte Hanaus sportlicher Leiter Okan Sari. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste drei, vier gute Aktionen, ließen jedoch in der Offensive die nötige Konsequenz vermissen. Dagegen nutzten die Wetterauer ihre Möglichkeiten konsequent, nach dem 4:2 flachte die Partie ab. In den letzten zehn Minuten war Bad Vilbel dann noch zweimal erfolgreich.

SC 1960 Hanau: Ersöz; Takahashi, Fujiura, Porporis, G. Piranashvili (75. Moscelli), Parker, Mahboob (75. Aydilek), Okutan, Braus, Aydin (88. S. Piranashvili), Günel

Tore: 0:1 G. Piranashvili (18.), 1:1 Emmel (21.), 1:2 Braus (28./FE), 2:2 Bauscher (45.), 3:2 Erdogan (53.), 4:2 Bauscher (63.), 5:2 Knauer (82.), 6:2 Djordjevic (85.)

FC Hanau 93 – Vatanspor Bad Homburg 3:1 (0:0). Nach 20 Minuten Mittelfeldgeplänkel sorgten die Gäste mit einem Distanzschuss, den FC-Torwart Jens Westenberger mit den Fingerspitzen über die Latte lenke, für den „Hallo-wach“-Effekt. Nach einigen Chancen auf beiden Seiten flachte die Partie aber schnell wieder ab. Mit der ersten Chance nach dem Wechsel erzielte Bad Homburg das 1:0, ehe der eingewechselte Dennis Gogol mit zwei Vorlagen für die Wende sorgte. In der Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorne, sogar Torhüter Kai Klug stürmte mit. Klug kam jedoch nicht schnell genug nach zurück, die Bad Homburger Abwehr vertändelte den Ball – und Ervin Skela traf völlig freistehend zum 3:1 für die Grimmstädter.

FC Hanau 93: Westenberger; Ries, Raafat (61. Skela), Cimen, Muratoglu, Gischewski (77. Sekeric), Fink, Saniyeoglu (54. Gogol) Damar, Bicakci, Fischer

Tore: 0:1 Stoss (46.), 1:1 Gischewski (56.), 2:1 Bicakci (59.), 3:1 Skela (90.)

TS Ober-Roden – Viktoria Nidda 4:1 (1:0). „Das war eine starke Leistung gegen einen starken Gegner“, sagte TSO-Sprecher Norbert Eyßen. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und lieferten sich eine packende Partie, in der die Gastgeber kurz vor der Pause durch Feta Suljic in Führung gingen (44.). Erneut Suljic traf kurz nach der Pause auch zum 2:0. Die Ober-Rodener spielten sich nun in einen wahren Rausch, Max Hesse köpfte das 3:0 (54.), Dejan Djordjevic schoss an die Latte des Viktoria-Tores. Aus dem Nichts heraus verkürzte Nidda durch Kevin Kuhl auf 3:1 (75.) doch mit dem Tor des Tages in der 85. Minute machte Cengiz Veisoglu alles klar: Mit einem Heber traf der Ober-Rodener von der Mittellinie aus über den zu weit vor seinem Tor postierten Viktoria-Schlussmann Tim Kuhl zum 4:1 für die Turnerschaft.

TS Ober-Roden: Gkogkos; Barowski, Strauss, M. Barak, Schöppner, Henkel, Hesse, Schwab, Djordjevic (86. Klinger), Veisoglu, Suljic

Tore: 1:0, 2:0 Suljic (44., 46.), 3:0 Hesse (54.), 3:1 K. Kuhl (75.), 4:1 Veisoglu (85.)

Viktoria Urberach – Usinger TSG 4:3 (1:0). „Wir sind einfach froh, dass wir gewonnen haben“, erklärte Urberachs Trainer Lars Schmidt, „das waren Top 60 Minuten, da war Usingen gut bedient.“ Doch nach dem ersten Gegentor ließen sich die Hausherren zu sehr in die Defensive drängen, überließen den Usingern die Räume. Mit zwei weiteren Treffern verkürzten die Gäste auf 4:3, doch die Rödermarker brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Robin Schnitzer musste bereits nach vier Minuten angeschlagen den Platz verlassen, Abwehrstabilisator Giuseppe Serra folgte in der Schlussphase. Die Rote Karte für Usingens Torben Selzer in der Nachspielzeit hatte keine Bedeutung mehr, kurz darauf erfolgte der Schlusspfiff.

Urberach: Schickedanz; Schneider, Gecili, Purcell, Serra (88. Schüler), Yildirim, Niegisch, Szerwinski, Alemoic, Schnitzer (4. Lang/88. Ivkovic), Kalzu

Tore: 1:0 Niegisch (42.), 2:0 Schneider (51.), 3:0 Eigentor Dreikausen (58.), 4:0 Czerwinski (64.), 4:1 Wenzel (67.), 4:2 Günther (70./FE), 4:3 Grill (75.) - Rote Karte: Selzer (90.+2/Usingen) J leo