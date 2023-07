SKG Rodgau mit völlig neuem Verbandsligateam

Einer von 17 Spielern, die das Rodgauer Verbandsligateam verlassen haben: Erik Ahmetaj (hier rechts im Duell mit Luis Roth von der TS Ober-Roden) spielt künftig in der Gruppenliga für den OSC Rosenhöhe. © eyßen

Nicht nur der Name des Klubs ist neu: Auch die Mannschaft des Fußball-Verbandsligisten SKG Rodgau, bislang JSK, hat ein fast komplett neues Gesicht. Für Trainer Rachid Karroua eine anspruchsvolle Aufgabe.

Rodgau – Bei den Verbandsliga-Fußballern der SKG Rodgau gab es in der Sommerpause einen großen Umbruch: 17 Abgängen stehen bislang 14 Neuzugängen gegenüber. Vom Erstmannschaftskader der vergangenen Saison, der vor der Fusion mit der Sportvereinigung Weiskirchen zur Sport- und Kulturgemeinschaft (SKG) Rodgau damals noch als Jügesheimer Sport- und Kulturverein (JSK) Rodgau angetreten war, sind lediglich acht Spieler übrig geblieben.

Trainer Rachid Karroua, der seit September vergangenen Jahres die erste Mannschaft betreut, steht vor einer großen Aufgabe. „Das ist natürlich eine Herausforderung“, sagt Karroua, der mit seinem Team in der vergangenen Saison als 13. relativ spät den Klassenerhalt sicherte. „Ich bin dennoch sehr optimistisch, wir werden das hinbekommen“, meint der SKG-Trainer, der seit kurzem mit Julian Cichutek von einem neuen Co-Trainer unterstützt wird. Der Bruder von SKG-Spieler Niklas war bis 2020 für Bad Vilbel in der Hessenliga aktiv, für ihn ist es die erste Trainerstation.

Unter den acht verbliebenen Spielern des bisherigen Kaders ist mit Petrit Hulaj (14 Treffer) immerhin der beste Torschütze der vergangenen Saison. Auch Chakib Nejeoui Flores, Julian Siegmund, Behnan Keoseoglu, Niklas Cichutek, Elton Mensah, Dario Bravic und Noah Quanz blieben den Rodgauern treu.

Deutlich größer ist die Zahl der Abgänge, darunter etliche Leistungsträger. Mit Kapitän Ismael Ballesteros, Clemens Freitag und Erik Ahmetaj gingen etwa gleich drei Spieler zu Gruppenligist OSC Rosenhöhe. Auch zu Hessenligist Hanau 93 wechselten mit Leon Juric sowie den Zwillingen Manuel und Daniel Rosa Garcia drei Akteure. Lauris Schneider Sanchez, mit 30 Spielen der Mann mit den meisten Einsätzen in der vergangenen Saison, ging zu Rot-Weiss Darmstadt, einem Ligakonkurrenten der Rodgauer. Auch Stürmer Savvas Konstantinidis (Spvgg. 03 Neu-Isenburg) bleibt in der Verbandsliga.

Unter den Neuzugängen sind sehr viele junge Spieler. Unter anderem aus dem eigenen Nachwuchs oder von den A-Junioren der TS Ober-Roden und Viktoria Aschaffenburg.

Die vielen Wechsel seien auch eine Chance, etwas Neues auf die Beine zu stellen. „Die Herausforderung nehme ich gerne an“, so Rachid Karroua: „Dass wir einige Zeit benötigen, um uns einzuspielen, ist klar. Ich denke aber, dass wir unser Saisonziel, den Klassenerhalt, erreichen werden.“ Es könnte sein, dass weitere Zugänge folgen. Bereits am 25. Juni startete die SKG mit dem Training, das erste Testspiel findet am kommenden Sonntag (15 Uhr) beim Gruppenligisten Kickers Obertshausen statt.

Abgänge: Ismael Ballesteros, Clemens Freitag, Erik Ahmetaj (alle drei OSC Rosenhöhe), Jerome Czaronek (Germania Ober-Roden), André Alperstedt (1. FC Erlensee), Leon Juric, Manuel Rosa Garcia, Daniel Rosa Garcia (alle drei Hanau 93) Lauris Schneider Sanchez (RW Darmstadt), Savvas Konstantinidis (Spvgg. 03 Neu-Isenburg), Yasin Rabiai (SG Arheilgen), Woosang Kwon (RW Darmstadt), David Öhme (DJK Hain), Pascal Schmidt, Isaac Ebejer, Jose Ricardo Rubio,Till Fakic (alle Ziel unbekannt)

Zugänge: Joel Schmid (eigene Jugend), Imad Haddoudi (eigene Jugend), Veysel Gözcü (Zrinski Heusenstamm), Emre Bulut (Bayern Alzenau II), Osman Deniz (Bayern Alzenau II), Erick Militaru (Viktoria Aschaffenburg), Adis Pasic (RW Frankfurt), Marc Mc Caughey (Bayern Alzenau II), Ouassim Abardah (Jugend TS Ober-Roden), Samuel Militello (SG Nieder-Roden), Daris Behlil (Jugend TS Ober-Roden), Georgi Georgiev (Jugend TS Ober-Roden), Cem Kayaci (Jugend Viktoria Aschaffenburg), Salim Akaouch (FC Serkeftin Spor Frankfurt)

Von Sascha Eyssen