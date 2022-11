Wechselbad der Gefühle

Gleich jubeln die 03er: Robin Horst (Nummer 22) zirkelt einen Freistoß zum 3:3 ins Tor von Rot-Weiss Frankfurt. © hartenfelser

Die Sportfreunde Seligenstadt sorgten mit ihrem Auswärtssieg in Fehlheim in der Verbandsliga Süd für eine Überraschung.

Offenbach – Trotz des Spielausfalls zwischen Germania Ober-Roden und dem SC 1960 Hanau bleiben die Hanauer Spitzenreiter der Fußball-Verbandsliga Süd, da der Tabellenzweite Rot-Weiß Darmstadt das Verfolgerduell bei der SG Bornheim/GW mit 0:2 verlor. Die Sportfreunde Seligenstadt feierten dank eines Doppelpacks von Philipp Traut einen 2:0-Erfolg beim bisherigen Dritten VfR Fehlheim, auch der JSK Rodgau durfte sich beim 3:0 bei den Sportfreunden 04 Frankfurt über einen Auswärtssieg freuen. Durch ein Wechselbad der Gefühle ging die Spvgg. 03 Neu-Isenburg beim 3:3 gegen Rot-Weiss Frankfurt. Die TS Ober-Roden musste sich mit einem 1:1 beim Tabellenvorletzten VFB Ginsheim begnügen, der SV Münster verlor in Dortelweil mit 0:3.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - Rot-Weiss Frankfurt 3:3 (1:2). Neu-Isenburg begann gut und ging durch einen Schuss von Filip Rubic aus 35 Metern, bei dem Frankfurts Torhüter nicht gut aussah, in Führung. Mit der dann folgenden Phase des Spiels war Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky aber überhaupt zufrieden. „Nach dem 1:0 war ein richtiger Bruch in unserem Spiel, dann haben wir auch noch innerhalb von ein paar Minuten zwei Tore kassiert. Dann bin ich in der Kabine relativ laut geworden“, meinte Janovsky zu seiner Halbzeitansprache. Die sollte zwar Wirkung zeigen, aber nicht sofort: Frankfurt erhöhte in der 49. Minute auf 1:3. „Da waren wir eigentlich mausetot und verunsichert. Dann haben wir aber umgestellt und alles nach vorne geworfen“, sagte Janovsky. Das wurde letztlich belohnt. Manuel Profumo verkürzte auf Vorarbeit von Ahmed Diack auf 2:3 (71.), Robin Horst glich in der 86. Minute mit einem traumhaften Freistoßtreffer zum 3:3 aus. „Das war ein Tor des Jahres. Am Ende war das Unentschieden gerecht“, meinte Janovsky.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Saula - Jacobs, Rubic, Stoilas (77. Castiglione), Profumo, Kaya, Uchida (55. Kiefer), Bickel (64. Kreis), Diack, Trucic (46. Horst), Fujiwara

Tore: 1:0 Rubic (31.), 1:1 Santoro (36.), 1:2 Timmerberg (38.), 1:3 Gültekin (49.), 2:3 Profumo (71.), 3:3 Horst (86.) - Rot: Frankfurt (90.+2)

VfR Fehlheim - Sportfreunde Seligenstadt 0:2 (0:1). Dank der beiden Tore von Philipp Traut feierten die Sportfreunde den zweiten Auswärtssieg der Saison. Sein Team habe eine ähnlich gute Leistung gezeigt, wie zuletzt bei der unglücklichen Niederlage beim Tabellenzweiten Rot-Weiß Darmstadt, so Sportfreunde-Trainer Lars Schmidt. „Dieses Mal haben wir aber die Tore gemacht. Wir hatten insgesamt eine gute Grundordnung und konnten auch den Ausfall von Dominik Röhl kompensieren.“ Röhl fehlte wegen seiner Ampelkarte aus dem Darmstadt-Spiel. Auch in den Zweikämpfen seien seine Spieler sehr präsent gewesen, meinte Schmidt.

Die Seligenstädter hatten bereits in der ersten Hälfte ein Chancenplus. Patrick Hofmann bereitete kurz vor der Pause das 1:0 von Philipp Traut vor. Beim zweiten Sportfreunde-Treffer nach einer guten Stunde ging Philipp Traut bei einem Fehlheimer Fehlpass dazwischen und ließ danach den gegnerischen Torhüter aussteigen. In der Folge geriet der Sieg der Gäste nicht mehr in Gefahr. „Wir waren sogar dem 3:0 näher als die Fehlheimer dem 2:1“, sagte Schmidt. Philipp Traut hatte unter anderem noch Chancen für das 3:0, Giuseppe Serra traf die Latte (80.).

Sportfreunde Seligenstadt: Di Bella - J. Traut, Friess, Filipovic, Strechie (85. Schüßler), Hofmann (88. Marton), Knecht, Purcell, Weber (80. Fleckenstein), P. Traut, Serra

Tore: 0:1, 0:2 P. Traut (45., 61.)

FFV Sportfreunde 04 Frankfurt - JSK Rodgau 0:3 (0:2). „Das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung“, meinte JSK-Trainer Rachid Karroua zufrieden. „Die Jungs sind viel marschiert und haben ihre Chancen genutzt.“ Die Rodgauer legten einen perfekten Start hin. Chakib Nejeoui Flores brachte den JSK bereits in der dritten Minute mit einem Flachschuss in Führung. Petrit Hulaj (17.) und Pascal Schmidt (28.) hatten gute Chancen, um auf 2:0 für Jügesheim zu erhöhen. Ismael Ballesteros ließ kurz vor der Pause mit einem Kopfball schließlich den zweiten Gästetreffer folgen. Außerdem steuerten die „Speuzer“ ein Eigentor zum 3:0-Endstand (52.) bei, als letzter Jügesheimer war zuvor Güney Gürbüz am Ball. Insgesamt war es eine klare Sache für den JSK.

JSK Rodgau: Czaronek - Siegmund, Alperstedt, Ballesteros, Nejeoui Flores (85. Cichutek), D. Rosa Garcia (57. Freitag), Hulaj (68. Öhme), Juric (67. Konstantinidis), Fakic, Schmidt (46. Gürbüz), Schneider Sanchez

Tore: 0:1 Nejeoui Flores (3.), 0:2 Ballesteros (44.), 0:3 Eigentor Sander (52.)

VfB Ginsheim - TS Ober-Roden 1:1 (1:0). Nach zuvor vier Niederlagen hintereinander spielte die TS in Ginsheim unentschieden. Beim Tabellenvorletzten, bei dem es unter der Woche einen Trainerwechsel gegeben hatte, hatte sich Ober-Roden mehr vorgenommen. „Das Unentschieden war gerecht“, sagte TS-Trainer Bastian Neumann. Nach einem Ballverlust von Ober-Roden an der Mittellinie hatten die Ginsheimer nach einer halben Stunde freie Bahn und gingen in Führung. Ausgerechnet in einer Phase, in der seine Mannschaft zusehends die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen schien, so Neumann. Zu Beginn der zweiten Hälfte gelang Ober-Roden schnell der Ausgleich: Noah Henkelmann traf nach einem schönen Spielzug auf Vorarbeit von Luis Roth. In der Folge hatte unter anderem Dennis Profumo, der nach seiner Verletzungspause erstmals wieder von Beginn an spielte, Chancen für die TS. Die Gäste hatten aber in der 72. Minute bei einem Lattentreffer von Ginsheims Scholz auch Glück. In der Schlussphase war dann die TS am Drücker, zum Siegtreffer reichte es aber nicht mehr. In der 82. Minute gab es eine strittige Szene, als einem Ginsheimer Spieler der Ball im Strafraum an die Hand ging, der Elfmeterpfiff aber ausblieb.

TS Ober-Roden: Schwaar - Kaya (46. Klingenmeier), Dettki, Firrantello (75. Bravic), Henkel, Roth, Profumo (85. Mustafa), Fekade, Henkelmann, Schultheis, S. Yildirim

Tore: 1:0 Hwang (29.), 1:1 Henkelmann (46.)

SC Dortelweil - SV Münster 3:0 (1:0). Mehrere strittige Szene erhitzten die Gemüter der Münsterer. So etwa in der fünften Minute, als Dortelweils Torhüter nach einem Foul an Tareq Hamed außerhalb des Strafraums nur die Gelbe Karte sah. „Das war eindeutig eine Notbremse“, ärgerte sich Münsters Trainer Naser Selmanaj. Bei einem Lattenschuss von Mounir Sahraoui hatten die Gäste Pech. In der 20. Minute köpfte Nils Wolf nach einem Eckball zur vermeintlichen Führung für Münster ein, vorher soll es aber ein Foulspiel eines anderen Münsterer Spielers gegeben haben. Noch ärgerlicher, so Selmanaj die Szene in der 72. Minute: Julian Huther sei im Dortelweiler Strafraum klar elfmeterreif gefoult worden, hier blieb aber der Pfiff aus. Im Gegenzug foulte Münsters Torhüter Marcel Petrinec, der nach langer Verletzungspause erstmals in dieser Saison spielte, einen Dortelweiler. Die Gastgeber trafen zum vorentscheidenden 2:0. „Insgesamt haben wir gut gespielt, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, meinte Selmanaj. ey

SV Münster: Petrinec - Ries (15. Huther), Wolf, Sahraoui, Ar. Sahitolli, Frühwein, Mustefa (60. Breir), Schrom, Yildirim, T. Hamed, A. Hamed (85. Stork)

Tore: 1:0 (32.), 2:0 (72./FE), 3:0 (86.)