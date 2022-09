„Wir halten an unserem Saisonziel fest“

Von: Patrick Leonhardt

Teilen

Jens Wöll © -

Jens Wöll, Trainer des Fußball-Gruppenligisten SVG Steinheim, ist nach dem ersten Sieg nach acht Niederlagen in Serie ein Riesenstein vom Herzen gefallen.

Steinheim – Nach acht Niederlagen hintereinander gelang dem SVG Steinheim in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost mit dem 4:0 gegen Schlusslicht SV Ranstadt der ersehnte Befreiungsschlag. Seit Rundenbeginn trainiert Jens Wöll (39, zuvor Darmstadt 98 U17, Viktoria Urberach) den SVG. Für die Steinheimer steht nun ein Doppelspieltag an: Am Samstag gegen Oberndorf, am Montag in Bernbach.

Herr Wöll, wie groß war der Stein, der Ihnen nach dem 4:0-Sieg gegen Ranstadt vom Herzen gefallen ist?

So einen großen Stein hat man noch nicht gesehen (lacht). Der war wirklich riesengroß, in diesem Spiel ging es rein um das Ergebnis.

Nun war Ranstadt aber auch ein Gegner, den Steinheim schlagen muss, um eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben...

Ja, in dieser Situation mussten wir sie schlagen. Wir hatten bereits im Vorfeld betont, dass wir nicht mit schönem Fußball sterben wollen, sondern punkten müssen.

Sicherlich hat die Mannschaft aber auch einiges besser gemacht als in den Spielen davor?

Wir haben endlich einmal die Tore geschossen. Wir hatten eine relativ hohe Summe an Torchancen, daher waren die vier Treffer gerechtfertigt. Es hätten auch mehr sein können. Wir haben zudem gut verteidigt. Ich hoffe, dass uns das Ergebnis in den kommenden Partien beflügelt. Trotz der acht Niederlagen waren wir bis auf Großkrotzenburg (1:4), wo wir wirklich schlecht gespielt haben, und in Bürgel (0:3) in keinem Spiel chancenlos.

Auf die beiden Siege zum Rundenstart folgten acht Niederlagen. Woran hat’s gelegen?

Der eine oder andere hat nach dem Start sicher gedacht, das wird ein Selbstläufer. Das war ein Irrtum. Grund für die vielen Niederlagen waren die vielen fehlenden Spieler: Verletzungen, Corona, Sperren, Urlaub. Da kam vieles zusammen. Teilweise haben acht bis zwölf Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft gefehlt, das konnten wir nicht kompensieren. Wir hatten den Kader im Sommer extra verbreitert und gedacht, 19 Feldspieler würden reichen. Ein, zwei Ausfälle müssen wir immer einkalkulieren, aber dass es so knüppeldick kommt, damit haben wir nicht gerechnet.

Bessert sich die personelle Situation denn?

Am Wochenende werden wieder sieben Spieler fehlen. Und die Woche ist ja noch nicht vorbei. Jetzt beginnt auch wieder die Zeit, in der vermehrt Krankheiten und Erkältungen auftreten. Sollte da noch etwas passieren, könnte es wieder eng werden.

Am Samstag geht es gegen den VfB Oberndorf, eine Mannschaft, die in den vergangenen Jahren immer oben mitgemischt hat. Was erwartet Steinheim für ein Gegner?

Ein sehr kompakter, mit viel Qualität und Geschwindigkeit nach vorne. Auch die Defensive steht gut. Das Hinrundenspiel (1:2) war relativ ausgeglichen, das war durchaus ein Unentschieden-Spiel. Natürlich wollen wir am Samstag gewinnen, in unserer Situation bringt uns aber jeder Punkt weiter. Schade, dass Oberndorf das Spiel nicht verlegen wollte. Dabei wäre ihnen das ebenfalls entgegengekommen. So haben wir nicht viel Zeit zur Erholung, weil wir am Montag erneut spielen.

Gegen den SV Bernbach. Einen Gegner, der tabellarisch auf Augenhöhe liegt.

Bernbach steht sehr kompakt und tief und hat nach vorne extrem viel Geschwindigkeit. Ich habe sie in dieser Saison schon einmal gesehen, mittlerweile spielt ja die komplette Familie Franz da (Tim und Robin Franz etwa spielten einst bei den Sportfreunden Seligenstadt in der Hessenliga, Anm. der Red.)

Wenn der SVG mal komplett ist, verfügt er über eine starke Truppe. Was ist in dieser Saison noch möglich?

Wir haben sicherlich nicht die schlechteste Gruppenliga-Mannschaft. Das haben wir in den ersten beiden Spielen gezeigt. Da hatten wir die Bank aber auch gut besetzt und konnten nachschieben. Wobei ich den Hut vor den Spielern der zweiten Mannschaft ziehe, die uns unterstützt und ihre Sache sehr gut gemacht haben. Unser Saisonziel war, so früh wie möglich den Klassenerhalt zu erreichen. Und daran halten wir fest. In dieser Liga gibt es nur zwei Möglichkeiten: um den Titel oder um den Klassenerhalt spielen. Ein Tabellenmittelfeld gibt es nicht.

Sie selbst haben zuletzt aufgrund der Personalsorgen wieder die Fußballschuhe geschnürt.

(lacht) Zugesagt hatte ich im Sommer als Trainer, nicht als Spielertrainer. Angesichts der Not habe ich nochmals gespielt. Am Samstag gegen Oberndorf könnte es nochmals eng werden, ich hoffe nicht, dass das passiert. Dass ich spiele, ist jedenfalls keine langfristige Lösung.

Infos über Samstag-Spiele auf www.op-online.de Liebe Leserinnen und Leser, alle Infos zu den Partien der Gruppenliga Frankfurt Ost am Samstag finden sie abends hier auf diesem Portal.



Das Gespräch führte

Patrick Leonhardt

Am Freitag, 20.30 Uhr, spielen:

SV Ranstadt - 1. FC Langen

Am Samstag, 14 Uhr, spielen:

Türk Gücü Hanau - FC Gelnhausen

Am Samstag, 15.30 Uhr, spielen:

SVG Steinheim - VfB Oberndorf

OSC Rosenhöhe - SG Bruchköbel

DJK Sparta Bürgel - Germ. Dörnigheim

Bayern Alzenau II - GC 06 Erlensee II

Trainer SVG Steinheim © -