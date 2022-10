Torgefährlichere TS will gegen Dortelweil bestehen

Luis Roth, der hier Ahmet Aygül vom SC 1960 Hanau aussteigen lässt, ist mit sieben Saisontreffern Toptorjäger der TS Ober-Roden. © eyßen

In der Fußball-Verbandsliga kommt es am Sonntag zum Derby zwischen den punktgleichen Teams des JSK Rodgau und der Sportfreunde Seligenstadt. Die Spvgg. 03 Neu-Isenburg empfängt den Tabellenzweiten Rot-Weiß Darmstadt, die Ober-Rodener Teams Germania (gegen Fehlheim) und Turnerschaft (in Dortelweil) bekommen es mit starken Aufsteigern zu tun. Der SV Münster will im Heimspiel gegen den FV Bad Vilbel seine Negativserie beenden. Tabellenführer SC 1960 Hanau ist spielfrei.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - Rot-Weiß Darmstadt (Sonntag, 13 Uhr). Nach einem spielfreien Wochenende empfängt der Tabellenneunte Neu-Isenburg den Zweiten. „Rot-Weiß hat mit die beste Mannschaft der Liga“, sagt Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky. Über den Gegner will er aber gar nicht so viel sprechen: „Wir sind gut beraten, auf uns zu schauen.“ Unter anderem gelte es, die Chancenverwertung, an der es zuletzt bei der 1:2-Niederlage gegen Seligenstadt haperte, zu verbessern. In der Liga gewannen die Darmstädter, die, so Janovsky, „eine sehr gute Grundordnung haben“, die letzten drei Spiele gegen Neu-Isenburg. Darmstadt hat in neun Ligaspielen in dieser Saison erst vier Gegentore kassiert. Philipp Hochstein und Loqman El Baghdadi fallen bei den 03ern erkrankt aus.

JSK Rodgau - Sportfreunde Seligenstadt (Sonntag, 15 Uhr). Mit 13 Zählern aus elf Spielen sind die Derby-Kontrahenten punktgleich. Eine weitere Parallele: Nach zuvor erfolgreichen Wochen gab es für beide Teams zuletzt Niederlagen. Der JSK hatte mit 0:3 in Bad Vilbel das Nachsehen, die Sportfreunde beim 0:2 gegen Spitzenreiter 1960 Hanau. Nach zuvor zwei Siegen gab es für Rachid Karroua in seinem dritten Spiel als JSK-Trainer mit der Niederlage in Bad Vilbel den ersten Dämpfer. „Gegen Seligenstadt gibt es sicher auch keine Geschenke, das sollte jedem klar sein“, fordert Karroua volle Konzentration aufs Derby. Die Zwillinge Manuel und Daniel Rosa Garcia hatten zuletzt beide eine Oberschenkelzerrung, beim JSK ist man aber recht optimistisch, dass sie am Sonntag spielen können. Der Einsatz von Till Fakic (Schulterprobleme) ist fraglich. Am Sonntag wird bei den Jügesheimern voraussichtlich wieder Jerome Czaronek, der nach seinem Urlaub zunächst auf der Bank saß, im Tor stehen. Zuletzt spielte dreimal Benjamin Uzun.

Für Seligenstadts Trainer Lars Schmidt ist die Partie eine Rückkehr an eine frühere Wirkungsstätte. 2014 wurde er mit der damaligen TGM SV Jügesheim mit einem deutlichen Vorsprung Meister in der Hessenliga. „Nach der Niederlage gegen Hanau müssen wir zusehen, dass wir wieder punkten. In der Liga geht es ja sehr eng zu“, meint Schmidt zur Situation seines aktuellen Vereins. Muhammed Kayaroglu (Knorpelschaden) wurde operiert und wird dieses Jahr nicht mehr spielen können. Kevin Knecht und Tim Schüssler fallen ebenfalls verletzt aus.

Germania Ober-Roden - VfR Fehlheim (Sonntag, 15 Uhr). Aufsteiger Fehlheim (9 Spiele) liegt mit 18 Zählern einen Punkt und einen Platz vor der Germania mit zehn absolvierten Partien. „Wir freuen uns auf einen absoluten Topgegner“, sagt Germania-Trainer Fabian Bäcker, der die Fehlheimer zwar noch nicht beobachten konnte, sich aber bei Trainerkollegen erkundigt hat. Grundsätzlich, so Bäcker, beweise aber schon der Blick auf die Tabelle, dass die Fehlheimer, die als souveräner Meister der Gruppenliga Darmstadt aufgestiegen waren und lediglich am dritten Spieltag in Münster verloren, gute Qualitäten haben. „Für uns gilt es, unsere Offensiv-Power, die wir in den meisten Spielen zeigen konnten, aufs Feld zu bringen“, so Bäcker. Mohammed Hakimi, bei dem man nach der langen Verletzungspause kein Risiko eingehen will, wird wegen leichter Oberschenkelprobleme nicht im Kader stehen. Özgün Tatar (Muskelfaserriss) und wahrscheinlich auch Dennis Schulte fehlen verletzungsbedingt. Krankheitsbedingt fällt Sascha Ries aus, ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Toptorjäger Marco Christophori-Como, Mervan Emir und David Stemann.

SC Dortelweil - TS Ober-Roden (Sonntag, 15 Uhr). Die TS verbesserte sich durch den 5:2-Sieg gegen Münster auf Rang acht, Aufsteiger Dortelweil ist starker Dritter. „Eine sehr stabile Mannschaft mit guter individueller Qualität“, meint TS-Trainer Bastian Neumann. Für diese Qualität steht unter anderem Stürmer Marvin Strenger, den Neumann zwei Jahre in der TS-A-Jugend trainierte. „Wir müssen uns aber vor Dortelweil nicht verstecken und auch vor keiner anderen Mannschaft in der Liga“, so Neumann. „Wir sind viel torgefährlicher geworden“, hat der TS-Coach beim Vergleich mit der vergangenen Saison festgestellt. „Das wollen wir auch in Dortelweil wieder auf den Platz bringen und versuchen, offensiv unser Spiel durchzudrücken. Wir wollen Dortelweil über 90 Minuten so beschäftigen, damit sie nicht in ihren gewohnten Rhythmus kommen.“ Weniger werden sollen bei der TS die Phasen, „in denen wir defensiv instabil sind und nicht klar genug verteidigen“, so Neumann. Solch eine Phase gab es auch gegen Münster in der ersten Hälfte. Dennis Profumo (Leistenverletzung) und Serkan Kozlu (Oberschenkelverletzung) fallen am Sonntag aus.

SV Münster - FV Bad Vilbel (Sonntag, 15 Uhr). Beide Mannschaften stehen auf Abstiegsplätzen. Bad Vilbel hat die Münsterer am vergangenen Wochenende durch den zweiten Saisonerfolg beim 3:0 gegen Jügesheim überholt. Der SV steckt nach acht Spielen ohne Sieg und zuletzt vier Niederlagen hintereinander in der Krise.

„Wir haben ja in der vergangenen Saison und auch zu Rundenbeginn bewiesen, dass wir es können. Auch im Spiel bei der TS Ober-Roden waren trotz der Niederlage auch gute Sachen dabei“, sagt Münsters Trainer Naser Selmanaj.

Es gibt beim SV Münster weiter einige angeschlagene Spieler. „Wir haben nicht so viele Optionen“, meint Naser Selmanaj zur personellen Situation. Die Einsätze von Julian Huther und Jens Ries, die angeschlagen sind, seien fraglich. Ebenso ist noch offen, ob Arian Sahitolli, der in Ober-Roden erkrankt fehlte, spielen kann. ey