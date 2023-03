Neu-Isenburgs 03er sollen „kühlen Kopf bewahren“

Schnell abgehakt hat der SV Münster das 0:4 bei Germania Ober-Roden. Hier rennt Germanias Colin Falk (links) dem Münsterer Tareq Hamed davon. Während der SV am Sonntag Rot-Weiss Frankfurt erwartet, ist die Germania nach der Absage des Spiels in Bad Vilbel spielfrei. © eyßen

Der FV Bad Vilbel und Germania Ober-Roden hätten am Freitagabend eigentlich den 23. Spieltag der Fußball-Verbandsliga Süd eröffnen sollen. Die Partie wurde allerdings abgesagt, da die Rasenplätze der Stadt Bad Vilbel wegen der Witterungsverhältnisse gesperrt sind. Für Sonntag ist das Heimspiel von Tabellenführer SC 1960 Hanau gegen die Spvgg. 03 Neu-Isenburg angesetzt. Heimrecht haben am Wochenende die Sportfreunde Seligenstadt, die TS Ober-Roden, der JSK Rodgau und der SV Münster, die bei schlechtem Wetter auf ihre Kunstrasenplätze ausweichen können.

SC 1960 Hanau - Spvgg. 03 Neu-Isenburg (So., 15 Uhr). Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky, dessen Team sein erstes Punktspiel in diesem Jahr mit 0:2 gegen die TS Ober-Roden verlor und derzeit auf einem Abstiegsplatz steht, weiß „um die Schwere des Spiels und dass eine ziemliche Wucht auf uns wartet. Die Hanauer sind einfach das Beste in der Liga. Es ist aber vielleicht mal ganz gut für uns, dass die Favoritenrolle komplett beim Gegner liegt.“ Die aktuell schwierige Lage - kalenderjahrübergreifend kassierten die „03er“ zuletzt drei Niederlagen hintereinander und sind Viertletzter - ist Janovsky bewusst. „Meine langjährige Erfahrung als Fußballer sagt mir aber, dass es am besten ist, in solchen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren“, so der Neu-Isenburger Trainer, der in Hanau personell wohl aus dem Vollen schöpfen kann.

JSK Rodgau - VfB Ginsheim (So., 15 Uhr). In der Liga verloren die Rodgauer zuletzt dreimal hintereinander. Noch stehen die Gastgeber als Elfter über dem Strich. Gegen den Tabellenvorletzten Ginsheim, der bei zehn Unentschieden - eines davon beim 1:1 im Hinspiel gegen den JSK - weiter auf den ersten Sieg wartet, soll die Trendwende her. „Natürlich müssen wir da punkten“, fordert JSK-Trainer Rachid Karroua von seinem Team. David Öhme und Manuel Rosa Garcia werden wohl ins Team zurückkehren, auch Savvas Konstantinidis, der zuletzt Rückenprobleme hatte, ist wieder im Training. Erik Ahmetaj hat seine Gelb-Rot-Sperre aus dem Dortelweil-Spiel abgesessen.

SV Münster - Rot-Weiss Frankfurt (So., 15 Uhr). „Die Mannschaft weiß, dass das ein schlechter Auftritt war. Wenn wir in dieser Liga nicht an unsere Leistungsgrenze gehen, haben wir keine Chance“, meint Münsters Trainer Naser Selmanaj zur jüngsten 0:4-Niederlage bei Germania Ober-Roden. „Das Ober-Roden-Spiel haben wir aber abgehakt. Jetzt wollen wir gegen Rot-Weiss Vollgas geben“, so Selmanaj vor der Partie gegen den Tabellenzwölften. „Beim 1:1 im Hinspiel haben wir ein richtig gutes Spiel abgeliefert.“ Selmanaj ist vorsichtig optimistisch, dass Torhüter Marcel Petrinec, der sich in Ober-Roden eine Verletzung am Oberarm zugezogen hatte, am Sonntag spielen kann. Julian Huther, der zuletzt erkrankt fehlte, kehrt in den Kader zurück.

TS Ober-Roden - Dersim Rüsselsheim (So., 15 Uhr). Das letzte Spiel im alten Jahr (2:0 bei Rot-Weiss Frankfurt) und das erste Spiel im neuen Jahr (2:0 in Neu-Isenburg) hat die TS gewonnen. In Neu-Isenburg zeigte das Team von Trainer Bastian Neumann trotz schwieriger Vorbereitung mit vielen Ausfällen eine gute Leistung und verbesserte sich auf Rang zehn. Gegen den Tabellenletzten Dersim hofft die TS auf den dritten Ligasieg hintereinander. „Wir wollen unbedingt drei Punkte und den Neu-Isenburg Sieg vergolden. Rüsselsheim hat aber nichts zu verlieren“, sagt TS-Trainer Bastian Neumann. Yannik Schultheis kehrt bei der TS ins Team zurück. Die Einsätze von Kapitän Florian Henkel, der in dieser Woche Vater wurde, und von Dennis Profumo (erkrankt) sind noch offen. Das Hinspiel gewann Ober-Roden mit 3:2. Die Rüsselsheimer, die am vergangenen Sonntag trotz ansprechender Leistung mit 0:2 gegen den Dritten SG Bornheim/Grün-Weiß verloren, sind derzeit noch schwer einzuschätzen. In der Winterpause vermeldete der Tabellenletzte nicht weniger als 14 Neuzugänge.

Sportfreunde Seligenstadt - FFV Sportfreunde 04 (Sa., 16 Uhr). Der verletzungsbedingte Ausfall von Kevin Knecht trübt die Vorfreude der Sportfreunde aufs erste Ligaheimspiel in diesem Jahr. Knecht zog sich am vergangenen Sonntag beim 1:1 in Dortelweil einen Kreuzbandriss und einen Meniskusschaden zu, berichtete Abteilungsleiter Sven Kittler. Trainer Ralf Weber und sein Team werden wohl für den Rest der Saison auf Knecht verzichten müssen.

Zumindest gibt die Vorstellung in Dortelweil in Seligenstadt Anlass zum Optimismus. „Die Leistung war gut, wir hatten ein deutliches Chancenplus“, so Kittler. Die „Speuzer“ sind als Achter einen Punkt und einen Platz besser als Seligenstadt und haben ein Spiel weniger ausgetragen. „Wir brauchen mal drei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten“, fordert der Abteilungsleiter der Sportfreunde. ey