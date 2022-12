WM-Viertelfinale ist für Japan machbar

Von: Patrick Leonhardt, Michael Bellack

Konstantin Fujiwara, Fußballer mit japanischen Wurzeln, spielt seit dieser Saison für die Spvgg. 03 Neu-Isenburg in der Verbandsliga. © Hartenfelser

Konstantin Fujiwara (Spvgg. 03 Neu-Isenburg) und Yu Ataka (SC 1960 Hanau) drücken ihrem Heimatland Japan bei der Fußball-WM die Daumen. Für uns blicken sie auf das spannende Gruppenfinale zurück und wagen eine Prognose fürs Achtelfinale gegen Kroatien.

Offenbach – Japan ist im Freudentaumel, die Fußball-Nationalmannschaft hat bei der WM in Katar das Achtelfinale erreicht, trifft dort am Montag (16 Uhr) auf Kroatien.

Konstantin Fujiwara spielt seit dieser Saison beim Verbandsligisten Spvgg. 03 Neu-Isenburg. Der 25-Jährige hat eine japanische Mutter, der Vater ist Österreicher. Geboren wurde Fujiwara in München, aufgewachsen ist er in Frankfurt. Beim 1. FC Rödelheim erlernte er das Fußballspielen, unter anderem spielte er in der U19 der Offenbacher Kickers. „Ich lebe in Deutschland, alle anderen waren für Deutschland. Ich war ein bisschen mehr für Japan“, schmunzelt er.

„Dass Japan weiterkommt, habe ich nicht erwartet. Aber es war natürlich schön, dass Deutschland und Japan in einer Gruppe waren und ich dieses Gefühl mit der ganzen Familie teilen konnte“, sagt Fujiwara. „Ich hatte mir gewünscht, dass beide weiterkommen. Aber das war natürlich schwer, weil Deutschland dann gegen Costa Rica sehr hoch hätte gewinnen müssen. Ich habe mir ein spannendes Gruppenfinale gewünscht, das war es auch“, meint der Abwehrspieler. „Aber wer gegen Deutschland und Spanien das Spiel dreht, hat es verdient, weiterzukommen. Kroatien ist im Achtelfinale Favorit, dennoch hat Japan Chancen.“

Seit diesem Sommer wirbelt Yu Ataka auf der Außenbahn von Verbandsligist SC 1960 Hanau. Der Japaner kam 2020 nach Deutschland. Große Hoffnungen auf ein Weiterkommen hatte er eigentlich nicht: „Ich dachte, dass das sehr schwierig wird, Spanien ist ein sehr gutes Team. Japan bekam wenige Chancen, hat aber zwei Tore gemacht. Das war entscheidend“, sagt der 21-Jährige.

Dem Achtelfinale gegen Kroatien blickt er jetzt aber optimistisch entgegen: „Ich glaube, dass Japan gewinnen kann. Die Verteidigung steht besser.“ Vorne hofft er auf Kaoru Mitoma: „Er hat ein gutes Dribbling und kann ganz wichtig werden.“ leo/bel