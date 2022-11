OSC Rosenhöhe gewinnt Spitzenspiel gegen Kickers Obertshausen 4:0

Packende Zweikämpfe lieferten sich OSC-Verteidiger Daniel Pfitzer (links) und Obertshausens Torjäger Jan Gebhardt. Diesen hier sogar im Strafraum der Kickers. © leonhardt

Mit einem klaren 4:0 für den OSC Rosenhöhe endete das Spitzenspiel der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost. Verlierer Kickers Obertshausen verlor im Kampf um die beiden ersten Plätze wichtigen Boden. Spitzenreiter bleibt der SV Pars Neu-Isenburg, der bei DJK Sparta Bürgel als 3:1-Sieger vom Feld ging. Eine weitere bittere Niederlage, die erste unter Neu-Trainer Mustafa Fil, setzte es für den SVG Steinheim (0:1 gegen die SG Nieder-Roden). Immer bedrohlicher wird die Lage für Germania Klein-Krotzenburg. Das 1:3 bei Mitkonkurrent SG Marköbel war die neunte Niederlage in Folge.

DJK Sparta Bürgel - SV Pars Neu-Isenburg 1:3 (0:1). Spitzenreiter SV Pars hat die Hürde beim starken Aufsteiger in Bürgel genommen. Das Spiel war kampfbetont, mit leichten technischen Vorteilen für den SV Pars. Mit zwei individuellen Fehlern lud die gastgebende Markovic-Elf den Favoriten zu den ersten beiden Toren ein. Gianluca Alessandro traf nach einer guten halben Stunde, Mihail Cociu fünf Minuten nach der Halbzeit. In der 62. Minute hatte Gästeakteur Simon Cesari die Vorentscheidung auf dem Fuß, scheiterte aber im Eins-gegen-eins an DJK-Keeper Timo Köhl. Auf der Gegenseite scheiterte Benjamin Braus aus guter Position. Nach dem Anschlusstreffer von Arsen Kryvobedryi war plötzlich wieder Spannung drin. Vier Minuten später stellte Cesari nach einem Konter aus Sicht des SV Pars jedoch den alten Abstand wieder her. Eine Resultatsverbesserung gelang den Gastgebern nicht mehr. „Es war schade für die Jungs, denn die Leistung war okay“, meinte Bürgels Sportchef Olaf Happel.

Bürgel: Köhl - Reinhard, Miehm, Heublein, Kryvobedryi (76. Gonta), Haznadar, Hadzic, Gligorov (88. Höhn), Wenzel, Markovic, Braus

Pars: Bayar - Dejanovic, Erdem, Gschwender, de Carvalho (90. Blasi), Smisek, Alessandro, Cociu, Cesari, Nassif, S. Alempic

Tore: 0:1 Alessandro (32.), 0:2 Cociu (50.), 1:2 Kryvobedryi (69.), 1:3 Cesari (73.)

OSC Rosenhöhe - Kickers Obertshausen 4:0 (0:0). Das klare Ergebnis täuscht über den Spielverlauf hinweg. Das Topspiel stand lange Zeit auf den Messers Schneide. „Es war ein schönes Spiel, die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen“, meinte Rosenhöhe-Sprecher Christoph Eyrich. Was in der ersten Hälfte fehlte, waren die Tore. Die beste Möglichkeit hatten die Kickers durch einen Kopfball von Ediz Davulcu. Mit der Hereinnahme von Yassine Dahri hatte OSC-Trainer Maik Rudolf ein goldenes Händchen. Dahri markierte kurz nach seiner Einwechslung in der 64. Minute das 1:0 und legte nach dem 2:0 von Mike Wenzel (73.) das vorentscheidende 3:0 nach. Ein direkt verwandelter Freistoß von Josef Gallus bedeutete den Abschluss in einem Derby, in dem phasenweise auch ein paar Nickligkeiten aufkamen. „Es war aber nichts Gravierendes“, beschwichtigte Eyrich. Durch den Sieg festigte der OSC Rosenhöhe den zweiten Tabellenplatz. „Wir haben die Einstellung für solch ein Topspiel einfach nicht gefunden“, analysierte Kickers-Trainer Marcel Dindorf.

Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer, Wenzel, Richter, Filges, Sachs, Leva (89. Krohn), Aronovici (71. Zola), Celik (65. Fazio), Gallus (89. Osmanovski), Schumacher (60. Dahri)

Obertshausen: Bohn - Fischer, Dindorf (71. Mesquita), Weirich, Arnold, Folschweiller (27. Mannhart), Aydin, Davulcu, Goldammer, Gebhardt, Krikser

Tore: 1:0 Dahri (64.), 2:0 Wenzel (74.), 3:0 Dahri (85.), 4:0 Gallus (88.)

SG Marköbel - Germania Klein-Krotzenburg 3:1 (1:0). Trotz personeller Not fuhr Marköbel gegen Germania Klein-Krotzenburg einen immens wichtigen 3:1-Sieg ein. Für die unterlegenen Gäste wird die Luft im Abstiegskampf nach der neunten Niederlage in Folge immer dünner. Can Kayalar erzielte den Führungstreffer für seine SGM. In der 26. Minute überlupfte der Mittelstürmer den herausstürmenden Germania-Schlussmann Filip Stojilkovic und schob dann ins leere Tor ein. Kayalar hätte auch erhöhen können, doch er köpfte nach guter Flanke von Sebastian Reuthal knapp vorbei. Etwas überraschend kamen die Gäste in der 59. Minute zum Ausgleich. Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke platzierte Niklas Kaufmann den Ball flach in der kurzen Ecke. In der Endphase zogen die überlegenen Marköbeler das Spiel doch noch auf ihre Seite. Nach starkem Spielzug über Kayalar und Stötzer war Julian Quantz zur Stelle. Kurz vor dem Ende erzielte Routinier Sven Wesenberg nach einem Freistoß noch den Treffer zum 3:1-Endstand. „Es ist klasse, wie unsere Mannschaft Woche für Woche Ausfälle wegsteckt. Schön, dass sie sich gegen einen direkten Konkurrenten mit drei Punkten belohnt hat“, meinte Marköbels Pressesprecher Leon Völke.

Klein-Krotzenburg: Stojilkovic - Merten (87. Eckert), Schösser (66. Seker), Garido Yu, Kaufmann (77. Beck), Matijevic, Walter, Naouassi, Alexej Kolchak, Toskovic, Andrej Kolchak

Tore: 1:0 Kayalar (26.), 1:1 Kaufmann (59.), 2:1 Quantz (83.), 3:1 S. Wesenberg (90.) - Gelb-Rote Karte: Naouassi (Klein-Krotzenburg, 89.)

SVG Steinheim - SG Nieder-Roden 0:1 (0:0). Ein Treffer von Janis Wagner entschied ein Duell auf Augenhöhe. Einmal mehr nutzte Steinheim seine Torchancen nicht. „Dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, bringt uns nicht weiter, wir hätten Punkte gebraucht“, meinte Abteilungsleiter Bernd Hartmann enttäuscht. In der ersten Hälfte ließen Pio Busch und Michael Kohnke gute Chancen für das Team des neuen Trainers Mustafa Fil liegen. Vor dem Führungstreffer der Gäste hätte Yves Böttler die Steinheimer in Führung bringen können. Nach guter Vorarbeit von Adrian Postall zeigte Wagner schließlich, wie man Tore schießt. Überlegt zielte er ins lange Eck. Die Moral beim SVG stimmte. Die Hausherren rannten an. Kurz vor Ende hätte zwei Mal der nach vorne aufgerückte Ex-Profi Fouad Brighache per Kopf ausgleichen können, doch auch der erfahrene Defensivstratege hatte kein Glück beim Abschluss.

SVG Steinheim: Winter - Hartmann, Brighache, Skok, Lundy (75. Sen), Rachor, C. Busch, Saletnik, P. Busch, Böttler, Kohnke

Nieder-Roden: Bartke - Ternay, Koser (65. Ring), Roth, Friedrichs, Holzschneider, Völker, Gashi (75. Ekici), Ermert (85. Nikolov), Wagner, Postall

Tor: 0:1 Wagner (61.)

SV Bernbach - Türk Gücü Hanau 2:2 (0:0). Hanau blieb das fünfte Spiel in Folge ungeschlagen, doch mit dem angepeilten Auswärtssieg beim Tabellenvorletzten wurde es nichts. Immerhin rettete Co-Spielertrainer Volkan Sungun seinem Team mit einem verwandelten Handelfmeter kurz vor Schluss noch einen Punkt. „Gegen Mannschaften, die hinten stehen, tun wir uns einfach schwer“, meinte TG-Pressesprecher Adem Arslan und erinnerte sich an das jüngst gegen Schlusslicht Ranstadt erzielte 1:1. Ebenso spielten die Platzverhältnisse an der Birkenhainer Straße den Hanauern nicht in die Karten. „Der Platz war eine Katastrophe, einfach nichts für unser starkes Kurzpassspiel“, schimpfte Arslan. Gastgeber Bernbach kämpfte beherzt, drehte den 0:1-Rückstand (Treffer ebenfalls Sungun) durch Treffer von Robin Jäger und Jonas Benjamaa (73., 83.) und schnupperte am ersten Heimsieg.

Türk Gücü: Tok - Türkyilmaz, Petrovic, Shima, Özkan, Özelci (78. Cetin), Yücel, Cimen, Badur, Korkmaz (46. Onur Bulut), Sungun

Tore: 0:1 Sungun (60.), 1:1 Jäger (73.), 2:1 Benjamaa (83.), 2:2 Sungun (90./HE)

Germania Großkrotzenburg - 1. FC Langen 2:0 (1:0). Die Gastgeber kamen auf schwer bespielbaren Platzverhältnissen zunächst viel besser zurecht. Das lag freilich auch an der frühen Führung: Ciaran Winstain stibitzte in der gegnerischen Hälfte den Ball und blieb dann vor Langens Torhüter David Jonientz eiskalt – 1:0 nach gerade mal sieben Minuten. Wenig später hätte Cihan Deger für die Arslanergül-Elf sogar erhöhen können, zielte aber knapp daneben. Spielerische Glanzpunkte waren auf beiden Seiten selten, dafür stimmte aber bei beiden Teams der Einsatz. Langen drängte direkt nach den Wiederanpfiff auf den Ausgleich, doch ab der 60. Minute bekam die Germania wieder Oberwasser. Allerdings nutzten die Gastgeber ihre Konterchancen nicht. So verpassten die eingewechselten Jaouad El Kaddouri und Ayman Zebir die Vorentscheidung. Erst der Treffer von Lukas Juling (85.) sorgte für Klarheit. „Langen hat sich lange Zeit gut gewehrt, doch unter dem Strich war unser Sieg verdient“, meinte Großkrotzenburgs Sprecher Gerald Trageser. fs

Langen: Jonientz - Navidi, Zink (84. Rhein), Marinovic, Ahmadi (72. Betz), Kirnig (78. Deuker), Karatepe, L. Lippert, Mola, Wolfarth, Seibel

Tore: 1:0 Winstain (7.), 2:0 Juling (85.)