Zum Torjäger gereift

Von: Holger Appel

Treffsicher. Marius Krikser hat in zwölf Spielen schon 18 Tore für den Gruppenligisten Kickers Obertshausen erzielt. Rechts: Zinar Bagatur (TS Ober-Roden). © eyssen

Fußball-Gruppenligist Kickers Obertshausen stellt die Torfabrik der Liga. Daran haben zwei Torjäger großen Anteil, die sich den Ball auch gegenseitig gerne auflegen.

Offenbach – Wenn Kickers Obertshausen in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost antritt, sind Tore garantiert. Der Tabellendritte hat nach zwölf Spielen schon 55 Treffer hingelegt (Schnitt von 4,58 pro Partie). In Marius Krikser und Jan Gebhardt hat er die Toptorjäger der Liga in seinen Reihen. Beide Stürmer haben schon 18 Mal getroffen, Krikser am Sonntag beim 7:1 im Kreisderby gegen die SG Germania Klein-Krotzenburg gleich viermal.

„Unser Spiel ist sehr offensiv ausgerichtet, bei uns geht es sehr schnell nach vorn, auch über die Außen, zum Beispiel mit Daniel Bacher. Wir haben ein konstant gutes und stabiles Mittelfeld, davon profitieren die Jungs ganz vorn“, berichtet Kickers-Trainer Marcel Dindorf vor der Partie am Sonntag beim starken Aufsteiger DJK Sparta Bürgel, der in Benjamin Braus (zwölf Tore) die Nummer drei der Gruppenliga-Torjägerliste stellt.

Über Krikser sagt Dindorf, seit 2018 bei den Kickers als Trainer im Amt: „Marius hat sich sehr gut entwickelt. Er hat einen starken rechten Fuß, kann aber auch mit links schießen. Und einen Ball ins Tor köpfen, das bekommt er auch hin. Marius ist zwar kein klassischer Mittelstürmer mit einem Gardemaß von 1,90 Metern, aber er ist zu einem echten Torjäger geworden. Zudem hat er ein gutes Auge für die Mitspieler entwickelt.“

Krikser, vergangene Saison mit 30 Toren hinter Philipp Traut (33; Sportfreunde Seligenstadt) und Emanuel Becker (31; Germania Dörnigheim) die Nummer drei der Liga, hört diese Worte natürlich gern. Er sagt über die gute persönliche Quote und die starken Auftritte seiner Mannschaft, die zwar fünf Punkte hinter Primus SV Pars zurückliegt, aber auch zwei Partien weniger absolviert hat: „Bei uns stimmt es einfach, die Stimmung ist gut, jeder kann mit jedem – und das spiegelt sich dann auf dem Platz wider. Wir spielen sauber und geradlinig nach vorn, wir Stürmer kommen zu vielen Gelegenheiten. Manchmal muss ich da nur noch den Fuß hinhalten.“ Hin und wieder legen sich der meist über die linke Seite kommende Gebhardt und Krikser den Ball sogar gegenseitig auf. Beliebtes Schema: „Ich hole die Bälle mit dem Rücken zum Tor ab, leite weiter auf Jan, der noch schneller unterwegs ist als ich. Ich stoße dann selbst schnell vor in die Spitze und versuche, die Hereingabe zu verwerten“, berichtet Krikser.

Ob das am Sonntag beim Tabellenfünften aus Bürgel auch wieder gelingt? Die DJK Sparta hat in zwölf Spielen 18 Gegentore kassiert und damit nur eines mehr als Obertshausen und vier mehr als der Tabellenzweite OSC Rosenhöhe. „Das wird eine enge Kiste, aber wir wollen zeigen, dass wir zu Recht als Favorit in diese Partie gehen“, sagt Krikser, warnt zugleich vor Bürgels Mittelstürmer Braus. „Benni ist immer für ein Tor gut, wir müssen aufpassen.“

Und wohin führt der Weg von Krikser und den Kickers, die in den 1960er Jahren sogar in der Hessenliga spielten? Irgendwann raus aus der Gruppenliga? „Ich hoffe, dass wir weiter oben angreifen können, würde mich sehr freuen, wenn wir trotz starker Konkurrenz den Aufstieg schaffen. Ich kann mir die Verbandsliga gut vorstellen, hatte vergangene Saison selbst die eine oder andere Anfrage aus dieser Liga. Aber ich fühle mich sehr wohl in Obertshausen und sehe die Chance, dass ich sie mit meinem eigenen Verein erreichen kann“, sagt Krikser.

Am Samstag, 17 Uhr, spielen

SG Marköbel - VfB Oberndorf

Am Sonntag, 15.30 Uhr, spielen

SV Pars - SG Bruchköbel

G. Klein-Krotzenburg - FC Langen

SVG Steinheim - FC Gelnhausen

SV Ranstadt - FC Bayern Alzenau II

OSC Rosenhöhe - FC Erlensee II

G. Großkrotzenburg - SG Nieder-Roden

G. Dörnigheim - Türk Gücü Hanau

DJK Sparta Bürgel - K. Obertshausen