Darmstadt 98 veröffentlicht emotionales Abschiedsvideo

Darmstadt – Nach zwei Jahren verabschiedet sich der SV Darmstadt 98 aus der ersten Fußball-Bundesliga. Ein paar der schönsten Eindrücke aus den beiden Spielzeiten haben die Lilien in einem Video zusammengefasst.

Bis zum 32. Spieltag kämpfte der SV Darmstadt 98 um den Klassenerhalt in der ersten Fußball-Bundesliga. Nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Samstag beim FC Bayern München ist der Abstieg aus Deutschlands höchster Spielklasse besiegelt. Schon seit einigen Wochen war die Chance auf den Klassenerhalt verschwindend gering. Doch mit drei Siegen hintereinander – darunter der erste Auswärtserfolg der Saison in Hamburg (2:1) – wahrten die Lilien bis zum Spiel beim bereits feststehenden Deutschen Meister zumindest die rechnerische Möglichkeit.

Im Video bedankt sich der SV Darmstadt bei seinen Fans und blickt auf zwei ereignisreiche Jahre zurück. Auch auf bewegende Geschichten, wie die des krebskranken Jonathan „Johnny“ Heimes, der mit seiner Initiative „Du musst kämpfen“ in die Geschichte des Vereins einging. In typischer Lilien-Manier nehmen sie die Auswärtsschwäche (ein Sieg, 15 Niederlagen) mit Ironie. „Überall ein gern gesehener Gast … außer in Hamburg“ (In Anspielung auf den einzigen Punktgewinn in einem Auswärtsspiel). Zum Schluss verabschiedet sich der SV Darmstadt 98 von der ersten Liga: „Gib's zu, Bundesliga, Du wirst uns vermissen … zumindest ein bisschen.“

Märchenhafter Aufstieg

Nachdem der SV Darmstadt 98 nach dem sportlichen Abstieg 2013 durch den Lizenzentzug der Offenbacher Kickers doch noch in der 3. Liga blieb, begann ein märchenhafter Aufstieg. Nach einer starken Spielzeit qualifizierten sich die Lilien für die Aufstiegs-Relegationsspiele zur 2. Bundesliga. Nach einer 1:3-Heimniederlage im Hinspiel gegen Arminia Bielefeld bewiesen die 98er im Rückspiel eine beeindruckende Moral und siegten in Bielefeld ebenfalls 3:1 – es ging in die Verlängerung. Nach dem 2:3-Anschlusstreffer war die Hoffnung auf den Aufstieg fast schon verloren – doch in der 120. Minute erlöste Elton da Costa die Darmstädter mit dem 4:2 und sorgte für großen Jubel bei den Lilien.

Nach nur einem Jahr in der 2. Bundesliga gelang dem SVD der direkte Durchmarsch in die Bundesliga – das Wunder von Darmstadt war perfekt. Viele sagten den Lilien den direkten Abstieg voraus. Auch von einem zweiten SC Tasmania Berlin war die Rede (mit nur zehn Punkten – nach der Drei-Punkte-Reglung – und 15:108 Toren der schlechteste Bundesligist aller Zeiten). Doch davon unbeeindruckt überzeugten die 98er mit Einsatz, Wille und Kampfgeist und schafften den überraschenden Ligaverbleib in Deutschlands höchster Spielklasse. Ein Jahr später steht nun der bittere Gang in die zweite Liga zu Buche. (lahe)

