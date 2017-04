Darmstadt 98 sinnt gegen Leverkusen auf Wiedergutmachung

Darmstadt - Darmstadt 98 möchte seinen Fans einen Sieg gegen Leverkusen schenken. Die "Lilien" sind deshalb trotz der fast aussichtslosen Lage im Abstiegskampf weiter voll motiviert.

Das 0:4 von Leipzig hat Torsten Frings noch nicht verdaut. "Ich bleibe bei meiner Meinung, dass die Niederlage zu hoch ausgefallen ist", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten SV Darmstadt 98 am Montag. Die englische Woche mit der Heimpartie am Mittwoch (20.00 Uhr) gegen Bayer Leverkusen kommt dem 40-Jährigen deshalb gerade recht. "Es ist gut, dass wir kurze Zeit später vielleicht das eine oder andere geraderücken können." Dabei geht es den Lilien vor allem darum, ihren treuen Fans etwas zurückzugeben. Denn bei noch acht ausstehenden Spielen und einem Rückstand von 14 Punkten auf den Relegationsplatz könnte im ungünstigsten Fall bereits am Sonntag, nach der Auswärtsbegegnung beim Vorletzten FC Ingolstadt, der Klassenerhalt der Südhessen auch rechnerisch nicht mehr möglich sein.

Deshalb nicht mehr motiviert seine Arbeit zu erledigen, kommt zumindest für Jeromé Gondorf nicht infrage. "Dann hätte ich die falsche Berufswahl getroffen", sagte der 28-Jährige. Der Mittelfeldspieler könnte nach seiner Gelbsperre gegen Leverkusen wieder auflaufen. Auch Stammtorwart Michael Esser steht wieder zu Verfügung. Laut Frings bestand der Keeper, der zuletzt wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel wochenlang pausiert hatte, am Sonntag einen letzten Härtetest. "Wenn er grünes Licht gibt, spielt er", erklärte der Trainer.

Fabian Holland, der in Leipzig wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden musste, ist ebenfalls einsatzfähig. Dagegen muss Sandro Sirigu, der gerade seinen Vertrag bei den Lilien bis 2019 verlängert hat, nach seinem Platzverweis aussetzen. Und auch Peter Niemeyer ist für Frings "noch kein Thema". Der 33-Jährige befindet sich nach seinen Achillessehnenbeschwerden zwar schon wieder im Lauftraining, ein Einsatz kommt aber noch zu früh.

Leipzig siegt deutlich gegen Aufbaugegner Darmstadt 98: Bilder Zur Fotostrecke

"Wir wollen uns vor unseren Fans vernünftig präsentieren und den Zuschauern vor allem Herz bieten", betonte Frings. Zudem hofft der Coach, aus den Problemen des Gegners Kapital schlagen zu können. "Leverkusen ist eine sehr starke Mannschaft mit überragenden Einzelspielern. Aber momentan läuft bei denen nicht so viel", stellte er fest. Ähnlich klang das auch schon vor dem Duell mit Leipzig. Doch im eigenen Stadion, da ist sich Gondorf sicher, "sind wir immer konkurrenzfähig". (dpa)

Quelle: DA-imNetz.de