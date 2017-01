Das kleine Ziel lautet Relegationsplatz

Darmstadt - Am Freitagmittag überschlugen sich beim SV Darmstadt 98 die Ereignisse: Fast zeitgleich gaben die „Lilien“ bekannt, dass Laszlo Kleinheisler den Verein mit sofortiger Wirkung verlässt - und Markus Steinhöfer einen Vertrag erhält.

Kleinheisler war bis Juni 2017 vom SV Werder Bremen ausgeliehen, hatte im zentralen Mittelfeld der „Lilien“ aber enttäuscht. Angesichts des wieder genesenen Jan Rosenthal kapitulierte der ungarische Nationalspieler nun offenbar. In Abstimmung mit dem SV 98 endete die Leihe vorzeitig, dafür wird Kleinheisler nun bis Ende der Saison an den ungarischen Spitzenklub Ferencvaros Budapest ausgeliehen. Trainer Torsten Frings sagte: „Es gab das Interesse aus Budapest, und Laszlo wollte diese Chance in seinem Heimatland wahrnehmen. Wir waren dem offen gegenüber, zumal es für ihn schwer gewesen wäre, regelmäßig auf Einsätze zu kommen. “ Kleinheisler kam in Darmstadt auf zwölf Bundesliga-Einsätze (ein Tor).

Der Ex-Frankfurter Steinhöfer (30), seit November Trainingsgast beim SVD, unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2018, der auch für Liga zwei gültig ist. „Markus ist seit einiger Zeit hier, kennt das Team und hat auch im Trainingslager einen absolut positiven Eindruck hinterlassen“, sagt Frings. Außenverteidiger Steinhöfer dürfte schon am heutigen Samstag (15.30 Uhr) zum Kader für das Spiel gegen Mönchengladbach gehören.

Flügelflitzer Marcel Heller zeigt vor den Fohlen einigen Respekt, obwohl die in dieser Saison erst einen Auswärtspunkt erzielten: „Mit ihrem neuen Trainer weiß man bei ihnen nicht, wie sie spielen werden. Ob mit 3er- oder 4er-Kette, das ist aber auch egal, sie haben enorme Qualität.“ Dass mit dem SV 98 im Kampf um den Ligaverbleib kaum wer mehr rechne, ficht Heller kaum an: „Das nervt mich nicht, das ist das gute Recht der Leute nach einer Hinrunde mit nur acht Punkten.“ Man habe „viel und hart gearbeitet und fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Das aufzuholen, ist unser kleines Ziel.“ (jd)

Voraussichtliche Aufstellungen

Darmstadt: Esser - Fedetskyy, Milosevic, Sulu, Holland - Gondorf, Jungwirth - Ben-Hatira, Rosenthal, Heller - Schipplock.

Mönchengladbach: Sommer - Vestergaard, Christensen, Kolodziejczak - Kramer, Dahoud - Hahn, Wendt - Stindl - Hazard, Raffael.

Schiedsrichter: Fritz (Korb)

