Darmstadt 98 feiert Sieg im Testspiel

Darmstadt - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat ein Testspiel beim Ligakonkurrenten SC Paderborn mit 2:1 (1:1) gewonnen.

Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster lag am Dienstag in der Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit schon nach drei Minuten durch einen Treffer von Paderborns Philipp Klement mit 0:1 hinten. Doch Tobias Kempe per Foulelfmeter (16.) und Immanuel Höhn (60.) drehten das Spiel noch.

Der Tabellen-13. Darmstadt startet nach dem Ende der Winterpause mit dem Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten FC St. Pauli am kommenden Dienstag (20.30 Uhr/Sky) in die restliche Zweitliga-Rückrunde. (dpa)

