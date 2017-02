Darmstadt enttäuscht gegen schwache Augsburger

Darmstadt - Das wird wohl nichts mehr: Der SV Darmstadt 98 steht nach dem 1:2 (0:0) vor 16.200 Zuschauern im nicht ganz ausverkauften Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor mit einem Bein in Liga zwei. Von Jens Dörr

Dabei boten die Lilien eine Woche vor dem direkten Vergleich mit Werder Bremen gegen ebenfalls schwache Augsburger von allem zu wenig: Ein Auftreten wie am Samstag hat mit Erstliga-Fußball nichts zu tun. Es waren haarsträubende Fehler im Spielaufbau der Darmstädter, die den Mangel an fußballerischem Potential bei den Gastgebern offenbarten. Vorn blieb der SV 98 mit Ausnahme des schmeichelhaften Führungstreffers durch Marcel Heller (47.) die gesamte Spielzeit über extrem harmlos. Als FCA-Keeper Marvin Hitz den ersten Ball halten musste, waren 84 Minuten vorbei. Im Gegenzug schoss Raul Bobadilla die Lilien mit dem Augsburger 2:1 (85.) klar in Richtung 2. Liga, wohin die 98er schon seit dem Spätherbst taumeln. Eine zweifelhafte Taktik mit viel zu spätem und unentschlossenem Attackieren des Gegners und ein Mangel an Risikobereitschaft, Selbstbewusstsein und letztem Einsatz taten beim desolaten Darmstädter Auftritt ihr Übriges.

Sinnbildlich für den sehr schwachen Auftritt war die Szene, die zum 1:1 führte: Ehe - mal wieder - Alexander Milosevic seinen Gegner (in diesem Fall Dominik Kohr) in der gefährlichen Zone zu Fall brachte, hätten die Darmstädter schon dreimal klären können. Stattdessen verloren sie den Ball am eigenen Strafraumeck und kassierten nur wenige Minuten nach Hellers Führungstreffer die kalte Dusche (55.). „Wir holen den Gegner durch den Elfmeter zurück“, sagte Trainer Torsten Frings. Auch Augsburg war in einer Partie auf niedrigstem Niveau bis dato fast alles schuldig geblieben. „Mit dem Elfmeter haben wir Augsburg viel zu schnell zurückkommen lassen“, meinte Hamit Altintop, der wie auf der Gegenseite sein Bruder Halil weitgehend blass blieb.

Weil auch der Versuch mit zwei großen Stürmern - Terrence Boyd und Sven Schipplock - und langen Bällen in der Schlussphase keine Früchte trug, stand am Ende eine Niederlage, die nur deshalb unverdient war, weil drei Punkte für zurückhaltende Augsburger ebenfalls ein Hohn waren. Der eine lichte Moment von Bobadilla genügte: Individuelle Klasse, die den Lilien fehlt. Einzig Altintop brachte bisher mehr Qualität in die Mannschaft. Sidney Sam und Boyd enttäuschten am Samstag abermals. Die Winterzugänge Patrick Banggaard, Markus Steinhöfer und Wilson Kamavuaka packten es noch nicht einmal in den 18er-Kader, saßen auf der Tribüne.

Obwohl noch zwölf Spiele zu absolvieren sind, regiert ausschließlich das Prinzip Hoffnung. Argumente für einen Verbleib des SV 98 im Oberhaus lassen sich kaum noch finden. Mehr als die üblichen Floskeln waren nach dem Spiel als Mutmacher entsprechend nicht mehr zu hören. „Auch wenn wir hinten drin stehen, werden wir das Fußballspielen nicht einstellen. Fußball spielt man, um zu gewinnen, und das werden wir auch in den kommenden Spielen versuchen“, sagte Frings.

Am Samstag spielt Darmstadt beim direkten Konkurrenten Werder Bremen. „Mal sehen, was die zu bieten haben“, sagte Altintop, der sich und das ganze Team kritisierte: „Wenn man in der ersten Liga spielen will, muss man sich zusammenreißen.“ Boyd meinte, man müsse „weiter an sich glauben“. Was bei einigen Spielern schon jetzt offensichtlich nicht mehr der Fall ist.

