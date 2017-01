„Rosi“ reist als Vater nach

SV Darmstadt 98 ohne Oliinyk, aber mit Ben-Hatira und Höhn im Trainingslager

+ © Hübner/Voelker Beim Hallenfußball-Turnier in Mannheim enttäuschten Antonio-Mirko Colak (links) und die „Lilien“. Colak traf einmal beim 1:3 gegen den gastgebenden Regionalligisten SV Waldhof. © Hübner/Voelker

Darmstadt - Raus aus dem frostigen deutschen Winter, rein in den milden spanischen mit 16 Grad und Sonnenschein in den nächsten Tagen: Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 ist gestern mit 25 Spielern vom Düsseldorfer Flughafen ins Trainingslager geflogen. Von Jens Dörr

In San Pedro del Pinatar (nahe Alicante) an der Südostküste Spaniens kann der neue Trainer Torsten Frings mit fast dem kompletten Kader für die restlichen 18 Spiele üben. Bis Freitag stehen zudem zwei Testspiele an, ehe nächsten Samstag (14. Januar, 14 Uhr) am Böllenfalltor gegen Zweitligist VfL Bochum die Generalprobe für das Mönchengladbach-Heimspiel (21. Januar) ansteht. Zuvor blamierten sich die Lilien am Donnerstagabend noch beim Hallenturnier in Mannheim. Der einzige Winterauftritt eines Erstligisten unter dem Hallendach fiel trostlos aus: Zum Wettkampfeinstand von Frings wurden die Darmstädter Letzter. In der ersten Partie gelang gegen den Karlsruher SC ein 1:1, danach folgten Niederlagen gegen Sandhausen (1:6), Waldhof Mannheim (1:3) und 1. FC Kaiserslautern (0:2).

Darmstadt 98 im Winter-Trainingslager: Erste Bilder Zur Fotostrecke

Für zwei sogenannte „Local Player“ war der Abend in Mannheim dennoch ein Lichtblick. Schließlich erhielten Johannes Wolff und Liam Fisch jeweils ihren ersten Einsatz für die Profis der 98er. Dem 18-Jährigen Fisch gelang beim 1:1 gegen den KSC der erste von drei Darmstädter Treffern in den insgesamt 80 Minuten Spielzeit. Wolff und Fisch waren aber am Freitag beim Abflug nach Spanien schon nicht mehr dabei. Zudem fehlte Jan Rosenthal, der aber heute nachfliegen wird. Der Grund: Der Offensivmann wurde unter der Woche Vater. Gute Zeiten für „Rosi“: Zum Ende der Hinserie hatte sich der Blondschopf den Stammplatz als hängende Spitze zurückgeholt.

Trainingsauftakt 2017 bei Darmstadt 98: Bilder Zur Fotostrecke

Diesen Platz will Rosenthal unter anderem in den Tests gegen Drittligist Preußen Münster (Montag, 16 Uhr) und den belgischen Europa-League-Teilnehmer KRC Genk (Mittwoch, 16 Uhr) verteidigen. Abwehrspieler Immanuel Höhn könnte dann nach seinem Mittelfußbruch sein Comeback feiern. Nach seiner Nicht-Berücksichtigung für den Kader der tunesischen Nationalmannschaft ist Offensivspieler Änis Ben-Hatira im Darmstädter Trainingslager dabei. Über Weihnachten machte Ben-Hatira trotz vorangegangener Kritik an seiner Unterstützung für einen als extremistisch-salafistisch eingestuften Verein seine Ankündigung wahr und reiste nach Ghana, wo er einen von ihm mitfinanzierten Brunnen begutachtete.

Ebenfalls mit in Spanien sind der langzeitverletzte Angreifer Felix Platte (Operationen an beiden Hüften) und der vereinslose Außenverteidiger Markus Steinhöfer, der auf ein Engagement bei den „Lilien“ hofft. Fehlen wird dagegen der Ukrainer Denis Oliinyk nach seiner Meniskusoperation.

Quelle: DA-imNetz.de