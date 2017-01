Lilien siegen bei Sam-Debüt gegen Bochum

Darmstadt - Mit Neuzugang Sidney Sam als Joker hat Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 einen weiteren Testspielsieg eingefahren.

Die "Lilien" gewannen am Samstag am heimischen Böllenfalltor mit 2:1 (1:0) gegen Zweitligist VfL Bochum. Das Team von Trainer Torsten Frings gewann eine Woche vor dem Start in das zweite Bundesliga-Halbjahr dank Treffern von Jan Rosenthal (14. Minute) und Jérôme Gondorf (72.). Tim Hoogland (57.) hatte für den VfL zwischenzeitlich ausgeglichen. Offensivspieler Sam, der für ein halbes Jahr auf Leihbasis vom FC Schalke 04 kommt, debütierte nach seiner Einwechslung eine Viertelstunde vor Spielschluss. (dpa)

