Darmstadt 98 sucht einen Malocher

Winterpause kommt gerade recht

Darmstadt - Am Weihnachtsbaum baumelt die „Rote Laterne“, die Kasse ist alles andere als prall gefüllt, die Trainersuche schwierig. Doch die Feiertagsstimmung lassen sich die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten Darmstadt 98 nicht verderben.

Die Winterpause kommt dem schwer angeschlagenen Tabellenletzten sogar gerade recht. Ob „heute oder morgen“ ein neuer Coach präsentiert wird, oder „ob wir erst in Ruhe Weihnachten feiern, werden wir sehen“, sagte Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch nach dem 0:2 (0:0) bei Hertha BSC am Mittwochabend zum aktuellen Stand der Verhandlungen. Stichtag scheint spätestens der 3. Januar zu sein, wenn das Schlusslicht (acht Punkte) wieder in den Trainingsbetrieb einsteigt.

Der Nachfolger des am 5. Dezember entlassenen Norbert Meier soll perfekt zum Darmstädter Weg passen, also ein Malocher sein, der die Tugenden, die im vergangenen Jahr sensationell zum Klassenerhalt führten, auch lebt. Zudem darf der Neue nicht viel kosten. „Wir sind konzentriert an der Sache dran“, sagte Fritsch. Der neue Trainer muss sofort liefern. Unter Interimstrainer Ramon Berndroth, der ins Nachwuchsleistungszentrum zurückkehrt, zeigte der SV 98 zwar einen Aufwärtstrend. Dennoch gingen alle Spiele verloren.

Lilien verlieren in Berlin - Gedenken an Anschlags-Opfer Zur Fotostrecke

Seit gut 450 Minuten treffen die Lilien-Profis das Tor nicht mehr. An hochkarätige Verstärkungen ist nicht zu denken. „Im Moment gilt für uns der Spruch: ‘Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß“, sagte Mittelfeldspieler Jerome Gondorf. (sid)

Quelle: DA-imNetz.de

Rubriklistenbild: © dpa