Darmstadts Boyd mag es spontan

Darmstadt - Terrence Boyd bevorzugt den schnellen Abschluss, im Fußball wie im sonstigen Leben. Von Jakob Böllhoff

Als Boyd vor ein paar Jahren bei Rapid Wien spielte, bezeichnete ihn der damalige Salzburger Trainer Roger Schmidt einmal als „besten Ein-Kontakt-Stürmer“ der Bundesliga, der österreichischen natürlich. Und als der Deutsch-Amerikaner im Frühjahr 2017 nach Darmstadt kam, Bundesliga Deutschland, zeigte er gleich, dass er sich auch mit Wackelkontakten auskennt. Beim 2:1-Sieg der „Lilien“ gegen Borussia Dortmund traf er den Ball nicht richtig, aber dieser ging trotzdem ins Tor.

Am Donnerstag hat Boyd ein Kaffee (Boyd’s“) in Mannheim eröffnet: „Spontan zu sein und einfach machen, statt später einer Sache hinterherzutrauern: Das ist für mich eine Form des Lebens.“ Seine Spontanität kann er in der 2. Liga nur selten ausleben. Zuletzt gegen Köln (0:3) hat er mal wieder spielen dürfen. Er durfte ran, weil die Stammkraft Serdar Dursun angeschlagen ausfiel und Felix Platte nach langwieriger Verletzung noch die Kraft fehlte. Sind Dursun und Platte gesund, droht Boyd die Tribüne, dem Dursuns Geschmeidigkeit abgeht und Plattes Dynamik.

„Natürlich bin ich nicht zufrieden, wenn ich nicht spiele“, sagt Boyd. Aber: „Wir freuen uns alle, dass Felix wieder fit ist, weil er viel beisteuern kann. Wir haben in der letzten Saison gesehen, was passieren kann, wenn Spieler länger verletzt sind.“

Die aktuelle Spielzeit scheint entspannter zu verlaufen für die „Lilien“, sie stehen im Tabellenmittelfeld, wenn sie an diesem Samstag (13 Uhr) beim ungeschlagenen FC Union Berlin gastieren. Boyd hat gute Erinnerungen ans Stadion an der Alten Försterei, beim 3:3 in der vergangenen Saison traf er zweimal. Ein Highlight in seiner Darmstädter Karriere? „Ja. Gab ja auch nicht so viele“, sagt er lachend. „Das ist schade, aber so ist Fußball. Man muss immer weiter Gas geben. Irgendwann fallen die Dinger vor die Füße. Jammern hilft nicht.“

Quelle: DA-imNetz.de