Kommentar: Gefühlter Absteiger

Sie hatten vieles probiert, um sich für das wichtige Spiel einzuschwören. Sogar ein öffentliches Abschlusstraining im Stadion vor 3000 Anhängern. Für die „Lilien“ ging es mehr als „nur“ um ein Derby beim Nachbarn in Frankfurt. Von Jörn Polzin

Es hatte vielmehr etwas von Endspielcharakter. Nun herrscht Endzeitstimmung. Seit gestern, 19. 21 Uhr, scheint für den SV Darmstadt die Abschiedstournee nach zwei Erstligajahren begonnen zu haben. Bei 15 verbleibenden Spielen und sieben Punkten Rückstand ist rechnerisch noch alles drin. Aber wen sollen die „Lilien“ noch überholen? Ingolstadt wirkt deutlich gefestigter, der HSV kommt auch (irgendwie) zu seinen Punkten. Und auch die Bremer sind trotz der Pleite in Augsburg stärker einzuschätzen. Die Begegnung bei keinesfalls überragenden Frankfurtern zeigt das große Manko der Darmstädter: die auch der defensiven Ausrichtung geschuldeten Angriffsmisere.

Zwar lassen die „Lilien“ hinten wenig zu, versprühen aber selbst kaum Torgefahr. Das Spiel ist zu eindimensional. Geht der Gegner in Führung, ist die Niederlage fast schon besiegelt. Und wer unten steht, hat kein Spielglück. So hätten die Darmstädter in der ersten Hälfte einen Elfmeter bekommen können. Doch diesen bekam später die Eintracht, die oben steht – und weiter vom Europapokal träumt. Denn wer solche Spiele gewinnt.

