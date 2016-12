Kommentar: Frings hat viel zu verlieren

Neuer Lilien-Trainer

Wenn ein Fußball-Bundesligist ruft, stehen die (Trainer-)Kandidaten in der Regel Schlange. Etwas anders stellt sich die Situation in Darmstadt dar. Von Jörg Moll

Den SV 98 , in märchenhafter Weise binnen drei Jahren unter Dirk Schuster von Liga 3 nach oben geschnellt und noch sensationeller erstklassig geblieben, holt der Erfolg längst brutal ein. Schon die missglückte Nachfolgeregelung nach dem überraschenden Abgang von Schuster im Sommer machte das deutlich. Trainer Norbert Meier fehlte der Spirit und der Draht zum Team, Sportdirektor Holger Fach das Händchen für Verstärkungen. Beide sind nicht ganz billige Geschichte. Nun soll es also der Trainerneuling Torsten Frings richten.

Dass der Ex-Nationalspieler die Aufgabe beim vergangene Saison so treffend selbsternannten „krassesten Außenseiter der Bundesliga“ annimmt, verdient alleine schon Respekt. Die reflexartige Floskel „Er hat ja nichts zu verlieren“ verbietet sich aber. Frings hat enorm viel zu verlieren. Bei nur acht Punkten aus den ersten 16 Spielen sind Zweifel angebracht, ob die „Lilien“ überhaupt eine Daseinsberechtigung für das deutsche Fußball-Oberhaus haben. Bleibt ihm der Erfolg mit einem fehlerhaft zusammengestellten - und aus finanziellen Gründen kaum aufzuwertenden - Kader verwehrt, werden auch Zweifel an ihm aufkommen. Und dann wird ihm auch der Vertrag bis 2018 wenig helfen.

So paradox es klingt: Die vergangenen Erfolge sind das große Problem in Darmstadt: Wunder lassen sich nicht beliebig oft wiederholen, werden aber mittlerweile erwartet. Und wenn schon nicht Bundesliga, dann mindestens Spitzenteam in der 2. Liga. Es wird eine Herkulesaufgabe, die Ziele des Vereins authentisch und vernünftig zu definieren. Torsten Frings wird auch daran gemessen, wie ihm das gelingt.

