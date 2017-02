Kommentar: Realistische Einschätzung

Der SV Darmstadt 98 hat mal wieder gewonnen, die Eintracht mal wieder verloren, zum fünften Mal in dieser Saison. Frankfurts Trainer Niko Kovac hat diese Saisonniederlage unaufgeregt hingenommen. Er hat das einzig Richtige getan und den Gegner für ein klasse Spiel gelobt. Von Holger Appel

Leverkusen war einfach besser - und eben auch ausgeruhter nach dem Frankfurter Pokalkrimi am Mittwoch in Hannover. Eine Niederlage in Leverkusen, das kann passieren, das wird noch anderen ambitionierten Klubs passieren. Also abhaken. Bereits am Samstag kann die Eintracht gegen den abstiegsgefährdeten FC Ingolstadt wieder den nächsten Schritt nach vorn machen, in Richtung Europapokal-Qualifikation. Sie sollte einen Sieg schaffen, trotz einiger personeller Nöte.

Mit einem Erfolg gegen die Ingolstädter könnten sie auch dem hessischen Nachbarn einen Gefallen tun. Darmstadt träumt nach dem grandiosen 2:1 gegen den BVB, der erneut durch das Fehlverhalten vermeintlicher Fans in die Schlagzeilen rückt, plötzlich wieder vom Klassenerhalt. Dafür müssten die in der Winterpause personell besser gewordenen „Lilien“ schnell nachlegen: in Hoffenheim, gegen Augsburg, in Bremen, gegen Mainz. Klar, da sind nach diesem beeindruckenden Signal weitere Punkte drin. Ob das aber realistisch ist mit der angestrebten Aufholjagd bei bisher nur zwölf Zählern und einer Tordifferenz von minus 25? Eher nicht.

