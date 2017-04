Lilien-Co-Trainer Müller: „Wir schießen zu wenig Tore“

Darmstadt - Über die Gründe, weshalb der SV Darmstadt 98 in Kürze als Absteiger in die 2. Bundesliga feststehen dürfte, diskutierten sich in jüngerer Vergangenheit die Fans die Köpfe heiß, schrieben sich die Journalisten die Finger wund und machte sich insbesondere das Trainer-Team der Lilien etliche Gedanken. Doch woran hapert es in erster Linie? Von Jens Dörr

„Wir schießen zu wenig Tore“, sagt Co-Trainer Björn Müller unter anderem. Unter der Woche stand Müller im Training besonders am Mittwoch im Fokus, als er den erkrankten, inzwischen aber wieder genesenen Chef-Coach Torsten Frings vertrat. Auch sonst übernimmt der 40-Jährige einen wesentlichen Teil der Arbeit in den Übungseinheiten. Nicht nur deshalb nennt ihn Frings, der ihn im Winter als Co-Trainer nach Darmstadt lotste, einen „sehr wichtigen Faktor“. Müller sei für ihn „ein guter Freund und Vertrauensmann, zudem ein absoluter Fachmann. Wir sind froh, dass wir ihn haben.“

Frings lernte Müller einst als Dozenten an der Hennes-Weisweiler-Akademie in Hennef kennen. Damals schaffte Darmstadts heutiger Chef-Coach das, was sein Assistent bereits bewerkstelligt hatte: Frings bestand im März 2015 die Fußball-Lehrer. Müller hatte in Hennef bereits 2013 reüssiert, mit einem Notenschnitt von 1,3. Nur wenige, etwa der heutige Trainer des U19-Nationalteams, Frank Kramer (1,0), waren damals besser. Für die Akademie sollte Müller anschließend selbst als Mitarbeiter tätig sein, unter Kramer auch als U19-Co-Trainer. Davor war er noch Nachwuchskoordinator eines württembergischen Provinzklubs und Ausbilder sowie Coach beim Hamburger Fußball-Verband. Diesen Januar ging es ab ans Bölle - Frings und Müller hatten den Kontakt immer gehalten.

Was ist nun aber in Müllers Augen der Hauptmakel im derzeit ziemlich erfolglosen Darmstädter Spiel? Wie gesagt, besonders die Chancenverwertung. Die aktuelle kicker-Statistik, die die herausgespielten Chancen jedes Erstligisten ins Verhältnis zu den erzielten Toren setzt, gibt Müller - neben dem subjektiven Gefühl, dass es vorn hapert und ob der schlicht traurigen Zahl von 19 Toren in 28 Partien - Recht: Das Ranking weist den SV 98 auf dem letzten Platz aus. Nur etwa jede fünfte ihrer Torchancen nutzen die Darmstädter - was umso schmerzhafter ist, da sie sich (nur vor dem HSV) die zweitwenigsten Möglichkeiten im Oberhaus herausspielen.

„Dieser Punkt ist ganz ausschlaggebend“, sagt Müller, betont gleichzeitig aber, dass das Kreieren von Chancen und deren Verwertung nicht allein am Angriff - der beim SV 98 im meist gewählten 4-2-3-1-System ohnehin aus nur einem „echten“ Stürmer besteht - festzumachen sei. „Das Angriffsspiel hängt immer von der gesamten Mannschaft ab“, sagt er. Gleiches gelte fürs Defensivverhalten. Auch hinten wird der SV 98 zum Ende dieser Spielzeit einen schwächeren Wert als in der erfolgreichen Vorsaison aufweisen.

Bilder: Lilien verlieren in Leverkusen Zur Fotostrecke

Weniger eigene Tore, mehr Gegentreffer: Die entscheidenden Kennzahlen hängen für Darmstadts Co-Trainer auch psychologisch zusammen. „Im letzten Jahr sind für uns vorn halt Tore gefallen. Vielleicht war dadurch mehr Selbstvertrauen da, früher und höher zu verteidigen. Denn es ist schwierig auszublenden, wenn man auswärts keine Tore schießt.“ Daraus resultiere eine besondere Angst vor einem Rückstand. Beim 2:3 in Ingolstadt wurde zumindest hierbei ein Schritt nach vorn erzielt, der Torlos-Bann gebrochen. Allerdings brachte auch die zwischenzeitliche 2:1-Führung (nach 0:1-Rückstand) wegen der Anfälligkeit bei Standards nicht den ersten Zähler in der Fremde.

Freilich verneint Müller auch nicht, dass der SV 98 in dieser Saison schlicht ein Qualitätsproblem zu haben scheint. „Natürlich ist es auch eine Qualitätsfrage“, gibt er zu. Man müsse sich beispielsweise nur einmal die Kader der Lilien und des letzten Heimspiel-Gegners Bayer Leverkusen vornehmen, die Namen und die Marktwerte der Spieler vergleichen.“ Da gebe es eben bedeutende Unterschiede.

Leipzig siegt deutlich gegen Aufbaugegner Darmstadt 98: Bilder Zur Fotostrecke

Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten versuchen die Darmstädter auch in dieser Saison, den alten Dirk-Schuster-Spruch („Mentalität schlägt Qualität“) umzusetzen, stießen bislang mit wenigen Ausnahmen (etwa dem 2:1 gegen Dortmund) jedoch an ihre Grenzen. Das änderte sich auch mit den neuen Trainern Torsten Frings und Björn Müller nicht. Trotzdem sei die gesamte Situation komisch: „Ich weiß nicht, ob ich es schon einmal erlebt habe, dass ein Tabellenletzter so viel Lob wie wir bekommt. Die Mannschaft spielt teils ansehnlichen Fußball, wir können ihr oft keinen Vorwurf machen. Die Ergebnisse sind nicht da - wir lügen uns aber nicht in die eigene Tasche, wenn wir sagen, dass eine Entwicklung erkennbar ist.“

Wille und Engagement seien nach wie vor vorhanden, ist sich der Co-Trainer sicher. Bei Björn Müller wird dies wie bei Chef-Coach Torsten Frings in Darmstadt auch nach dem Abstieg in die 2. Liga der Fall sein: Beide werden den Gang ins Unterhaus mit den Lilien antreten. Gespräche mit möglichen Sommerneuzugängen sind bereits angelaufen und in einem ersten Fall - Stichwort Kevin Großkreutz - zur Überraschung aller mit einem Coup zum Abschluss gebracht worden.

Quelle: DA-imNetz.de

Rubriklistenbild: © Hübner