Schuster: „Es zählt nur der Klassenerhalt“

Darmstadt - Dirk Schuster und Darmstadt 98 verbindet eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Doch für Nostalgie ist kein Platz bei der Rückkehr des Trainers an seine alte Wirkungsstätte: Dem Bundesliga-Absteiger droht der Absturz in Liga drei. Von Daniel Schmitt

Als Rüdiger Fritsch, Präsident von Darmstadt 98, gestern in den Katakomben des Stadions bei der Pressekonferenz die einführenden Worte über Dirk Schuster hält, schaut dieser mit starrer Miene geradeaus. Nicht nach links, nicht nach rechts, keine Regung. Der neue, alte Trainer des kriselnden Fußball-Zweitligisten, der einen Vertrag bis Juni 2019 unterschrieben hat, gibt schon in den ersten Momenten die Richtung für sein Team vor: Volle Konzentration, keine Ablenkung, die Lage ist ernst. „Es geht nur darum, den Klassenerhalt einzutüten, das zählt“, sagt er kurz darauf.

Nach zehn sieglosen Spielen in Serie rutschte der Bundesliga-Absteiger auf Relegationsplatz 16 ab. Das 0:1 am Freitag in Aue kostete Trainer Torsten Frings den Job. „Als am Samstagabend der Anruf des Präsidenten kam, ist mein Herz sofort angesprungen“, schildert der 49-jährige Schuster, der die „Lilien“ bereits von 2012 bis 2016 trainiert und in dieser Zeit von der 3. Liga bis in die Bundesliga geführt hatte. Nach dem sensationellen Klassenerhalt, für den Schuster als Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde, entschied er sich zum Wechsel nach Augsburg.

Ein Abschied, der in Darmstadt Scherben hinterließ. Das Verhältnis zwischen Fritsch und Schuster galt in den vergangenen Jahren als äußerst angespannt. „Wir haben das in dem Telefonat ausgeräumt“, sagt Schuster, „wie man das unter Männern eben macht – mit offenen und ehrlichen Worten.“ Es sei wichtig, nicht in der Vergangenheit zu kramen, sondern den Fokus auf das Hier und Jetzt zu richten. „Es wird die Kunst sein, die Erfolge der Vergangenheit nicht zu sehr in den Vordergrund zu schieben“, stimmt Fritsch in diesen Tenor ein.

Das Hier und Jetzt, das heißt Greuther Fürth. Am Sonntag (13.30 Uhr) gastieren die 98er beim Vorletzten, eine extrem wichtige Partie. „Der Kopf hat bei den Spielern in den letzten Partien sicher eine Rolle gespielt. Es gilt, die Blockade zu lösen“, sagt Schuster und macht klar, dass er dabei auf bewährte Mittel zurückgreifen wird. „Es ist wichtig, dass die Defensive stabiler steht.“

Nach seiner Entlassung im Dezember 2016 in Augsburg war es um den gebürtigen Chemnitzer still geworden. Einzelne Auftritte als TV-Experte, ab und an fiel sein Name bei freigewordenen Trainerposten, mehr nicht. „Ich habe mir viele Spiele in Deutschland und Europa angeschaut“, sagt Schuster. Am vergangenen Wochenende sei ein Flug nach Südeuropa geplant gewesen. „Es gab konkrete Gespräche mit einem anderen Verein“, so Schuster. Die endeten abrupt, als der Anruf aus Darmstadt kam. „Da ist ein Denkprozess losgelöst worden.“ Ein Denkprozess, den er nicht mehr stoppen konnte. Schusters „Lilien“-Herz schlug wieder.

So richtet er sich am Ende der Pressekonferenz auf, verwandelt seine starre Miene in ein breites Grinsen und sagt in Richtung der Pressemeute: „Viel Spaß bei der Arbeit.“ Ein bisschen meint er sich damit auch selbst.

Quelle: DA-imNetz.de