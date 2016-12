„Lilien“-Kapitän Sulu: Punkte nicht mit Schönspielerei holen

Interview

Darmstadt - Vor vier Jahren kam Aytac Sulu zum SV Darmstadt 98. Er wurde Kapitän, stieg zwei Mal mit den "Lilien" auf, doch zuletzt lief es nicht mehr gut: Die Südhessen sind Tabellenletzter und suchen einen Trainer. Mit der Deutschen Presse-Agentur sprach der 31-jährige Abwehrchef über Teamgeist, Mannschaftskreise und darüber, warum es mit dem inzwischen freigestellten Trainer Norbert Meier nicht funktioniert hat.

Frage: Herr Sulu, Interimstrainer Ramon Berndroth hat gesagt, Ihre Ansprachen in der Kabine sind so mitreißend, dass er Gänsehaut bekommt. Wie bringt man einen alten Fuchs so in Wallung?

Antwort: Da gibt es kein Geheimrezept. Ich übe vorher nicht. Das ist nichts Geplantes, nichts Gespieltes. Das kommt einfach aus der Emotion heraus. Es ist das, was ich denke, wovon ich glaube, dass es der Mannschaft vor dem Spiel gut tun würde. Und es freut mich natürlich, dass der Ramon da Gänsehaut bekommt.

Frage: Worauf legen Sie dabei besonders Wert?

Antwort: Das kann man so nicht sagen. Das ist jedes Spiel etwas anderes. Manchmal frage ich mich auch selbst, was ich gesagt habe (grinst).

Frage: Der Mannschaftskreis nach dem Spiel war über Jahre hinweg ja auch Zeichen für die Geschlossenheit, den Teamgeist. In dieser Saison hat die Mannschaft ihn nicht mehr gezeigt...

Antwort: Da hat jeder Trainer seine eigene Philosophie. Aber über die Vergangenheit möchte ich nicht groß reden. Über den Mannschaftskreis sollten wir allerdings schon nachdenken.

Frage: Was lief nach der Trennung von Norbert Meier unter Interimscoach Ramon Berndroth anders?

Antwort: Er lebte uns mit Dimo (Wache, Torwarttrainer) und Kai (Schmitz, Assistenztrainer) etwas vor, was uns die vergangenen drei Jahre ausgezeichnet hat. Sie haben die Tugenden wieder belebt, die zuletzt ein stückweit verloren gegangen sind. Schon das Spiel in Freiburg hat gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Da stand eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Das waren wieder die Jungs, vor denen sich die anderen Mannschaften gefürchtet haben, die keinen Zweikampf gescheut haben, die giftig, die gallig waren.

Frage: Wie konnte es denn passieren, dass diese Tugenden verloren gegangen sind?

Antwort: Der Trainer damals (Norbert Meier) hatte seine eigene Philosophie mit mehr Gewicht auf dem Spielerischen. Das war unter dem Strich nicht so von Erfolg geprägt. Wir wussten, dass die Vorgaben vom Trainer umzusetzen sind. Das haben wir versucht. Ob es gut war oder nicht, haben dann andere beurteilt.

Frage: Was muss der neue Trainer denn mitbringen - außer dass er den Mannschaftskreis wieder einführt?

Antwort: (grinst) Er muss sich auf jeden Fall mit den Gegebenheiten identifizieren, die Darmstadt stark machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass - auch wenn das jetzt sehr weit hergeholt ist - ein Pep Guardiola zu Darmstadt passen würde. Es muss schon einer sein, der die Möglichkeiten der Mannschaft anerkennt. Auch wenn er natürlich seine eigenen Akzente setzen wird. Aber ich glaube nicht, dass er eine komplett neue Ausrichtung umsetzen muss. Das haben wir im Sommer zum Teil versucht. Aber es hat nicht so funktioniert. Wir werden die Punkte in der Bundesliga sowieso nicht mit Schönspielerei holen, sondern mit Kampf, Leidenschaft und Zusammenhalt.

Frage: Aytac Sulu schießt - oder besser gesagt köpft - ja keine Tore mehr...

Antwort: In den Spielen, in denen ich dann unmittelbar nach meiner Verletzung dabei war, kamen, glaube ich, vier Bälle richtig in den Strafraum. Wir haben versucht, die Standards etwas anders umzusetzen und nicht wie in den Jahren davor, die Bälle auf bestimmte Art und Weise in Sechzehner zu flanken und auf unsere Torgefährlichkeit zu bauen. Ich will nicht immer in die Vergangenheit zurückfallen, aber wir haben unsere Stärken einfach nicht so ausgenutzt wie früher. Zuletzt haben wir es dann wieder anders gemacht, da kam ich auch eher in die richtige Position.

Frage: Sie sind gerade 31 Jahre alt geworden. Welche Ziele haben Sie noch?

Antwort: Vor allem gesund bleiben, noch lange Fußball zu spielen - und sportlich habe ich immer gesagt: Ich fühle mich bekanntermaßen sehr wohl in Darmstadt, aber im Fußball geht alles so schnell. Also mal schauen, aber das ist Zukunftsmusik.

Frage: Ist denn die türkische Nationalelf noch ein Thema oder haben Sie damit nach der Nichtnominierung für die EM im Sommer damit abgeschlossen?

Sulu: Klar war das ein Traum damals. Ich war ja auch sehr gut drauf das vergangene Jahr. Das Thema ist noch nicht durch. Wenn ich in der Rückrunde sieben Tore mache, blüht es vielleicht wieder auf (lacht). Insofern lasse ich es mal so stehen.

