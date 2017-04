Lilien kündigen Einspruch gegen Lizenzauflagen an

Das Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt.

Darmstadt - Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 will die von der Deutschen Fußball Liga (DFL) erteilten Lizenzauflagen nicht akzeptieren.

"Die Frist läuft am Mittwoch ab, wir werden bis 24 Uhr Widerspruch bei der DFL einlegen und ihn begründen", sagte Darmstadts Präsident Rüdiger Fritsch am Dienstag dem Fachmagazin "kicker". Die Hessen müssen bis zum 31. Januar 2018 die Gegengerade des Stadions am Böllenfalltor überdachen oder bis zu diesem Zeitpunkt einen konkreten Plan für einen Neu- oder Umbau ihrer Heimspielstätte vorlegen. Anderenfalls muss der designierte Absteiger seine Heimspiele ab der Rückrunde der Saison 2017/18 in einem anderen Stadion austragen. Die Stadt Darmstadt hatte dem Verein nach der Erteilung der Auflagen ihre Unterstützung bei einer Überdachung der Gegentribüne zugesagt.

Dies wäre allerdings mit immensen Kosten verbunden, weshalb die Lilien diesen Schritt ungern gehen würden. Sie hoffen weiter auf einen Stadionneubau, der sich jedoch seit Jahren verzögert. Laut Fritsch habe es in den vergangenen Tagen "mehrere Krisensitzungen mit der Stadt" gegeben; die Kommune unterstützt den Einspruch.

Quelle: DA-imNetz.de