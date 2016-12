Neues Stadion: Vier denkbare Standorte

Stadt und SV Darmstadt 98 präsentieren Pläne, nennen aber noch keine Zahlen

Das Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor, noch die Heimat des Fußball-Bundesligisten SV Darmstadt 98. Verein und Stadt haben gestern vier denkbare Standorte für das neue Stadion präsentiert.

Darmstadt - Für ein neues Stadion für den Fußball-Bundesligisten SV Darmstadt 98 nehmen Stadt und Verein vier Standorte in die engere Wahl. Sie befinden sich im Norden, Westen und Süden der Stadt sowie in der Nachbargemeinde Weiterstadt. Die Kapazität soll bei maximal 25.000 Zuschauern liegen. Von Jens Dörr

Im Beisein von „Lilien“-Präsident Rüdiger Fritsch haben Vertreter der Stadt Darmstadt und Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) gestern die Standorte für den Neubau des Fußball-Stadions, das in erster Linie der SV 98 anmieten würde, präsentiert. Die Pläne für einen Neubau am Traditionsstandort an der Nieder-Ramstädter Straße (Böllenfalltor) waren im Sommer aus rechtlichen Bedenken vor allem hinsichtlich des Lärm- und Anwohnerschutzes begraben worden. Eins vorweg: Zu den Kosten einer neuen Arena machte die Stadt noch keine konkreten Angaben. Gerade wegen der Kosten für den Flächenerwerb an manchen Standorten sowie die Erschließungskosten dürfte ein Neubau an anderer Stelle allerdings wesentlich mehr kosten als die für den Böllenfalltor-Standort veranschlagten 30 bis 35 Millionen Euro. Bereits in einer drei Jahre alten Machbarkeitsstudien waren Kosten von 40 Millionen Euro und mehr für die Realisierung an anderen Standorten errechnet worden.

Grundsätzlich soll ein neues Stadion 20.000 bis 25.000 Zuschauer fassen und damit nur wenig mehr als die jetzige Spielstätte (17 400 Plätze), die der SV 98 für einen im Bundesliga-Vergleich überschaubaren Betrag von der Stadt Darmstadt anmietet. „Um den Profi-Fußball in Darmstadt zu erhalten, ist weiterhin eine neue, adäquate Spielstätte nötig“, betonte Fritsch gestern noch einmal und meinte dies unabhängig von einer Zugehörigkeit zur 1. Bundesliga.

Oberbürgermeister Partsch betonte, man werde auf jeden Fall zweigleisig fahren - die Neubaupläne vorantreiben, zugleich aber auch sicherstellen, dass bis zur Fertigstellung im jetzigen Stadion die DFL-Vorgaben einigermaßen erfüllt werden und die „Lilien“ bis zum Umzug ins neue Stadion die Genehmigung für Heimspiele in Liga eins oder zwei erhalten. Unter anderem mit den (vom Verein) gemieteten Hintertor-Stahlrohrtribünen (und den damit verbundenen zusätzlichen überdachten Plätzen und zusätzlichen Sitzplätzen) nahmen die Verantwortlichen dafür in den vergangenen Monaten bereits einen Millionenbetrag in die Hand.

Allen Standorten gemein ist, dass sie dem 16 bis 19 Hektar großen Flächenbedarf genügen würden und im Umkreis von maximal fünf Kilometern vom Darmstädter Hauptbahnhof entfernt liegen. Drei davon befinden sich auf Darmstädter Gebiet, zudem liegt ein Standort („Gehaborner Hof“) auf Weiterstädter Gemarkung. Dort hätte die Stadt Weiterstadt die Planungshoheit. Ein weiterer Nachteil ist dort der fehlende ÖPNV-Anschluss.

Hohe Hürden hätten die Standorte „Südlich der B26“ im Süden Darmstadts und bei Eberstadt zu nehmen, da ihnen größere Waldstücke zum Opfer fielen. Vorteil dort wäre, dass die Stadt den Großteil der benötigten Fläche schon selbst besitzt. Dies wäre beim vierten Standort bei Arheilgen nicht der Fall: Hier ist der Großteil der benötigten Flächen noch in Privatbesitz.

Als Hauptkriterien bei der Auswahl der Standorte hatte die Stadt die verfügbaren Flächen und deren Zuschnitt, die Verkehrserschließung, die Standortkonkurrenz (zum Beispiel Unternehmen mit Erweiterungsplänen) und die Nachbarschaft angelegt. Laut Partsch sollen „in den nächsten vier, fünf Monaten“ nähere Überprüfungen der Standorte erfolgen. Danach sollen die politischen Gremien beteiligt werden. Mit dem Vorstoß dürfte der SV 98 selbst vorerst keine Anstrengungen unternehmen, einen Neubau in Kooperation mit einem privaten Investor in Eigenregie voranzutreiben.

