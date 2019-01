Neuzugänge sind bei Darmstadt 98 im Anflug

Darmstadt - Angesichts der großen Herausforderungen für den Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 hat Vereinspräsident Rüdiger Fritsch zur Geschlossenheit aufgerufen.

Beim Neujahrsempfang des Vereins am Donnerstagabend vor rund 600 Gästen verwies Fritsch auf den Stadionausbau, die Schaffung professioneller Vereinsstrukturen und auf das Ziel, sich sportlich als Zweitligist zu etablieren.

"Lasst uns positiv sein, lasst uns nach vorne denken", appellierte Fritsch mit Blick auf die wachsende Kritik im Umfeld des Tabellen-13. und fügte an: "Ich beschwöre die Geschlossenheit der Lilien-Familie, die uns die letzten Jahre zusammengehalten hat."

Darmstadt startet am kommenden Dienstag mit einem Heimspiel gegen den FC St. Pauli in den zweiten Saisonteil. Nach dem Abgang von Abwehrchef und Kapitän Aytac Sulu soll noch ein Innenverteidiger geholt werden. Zudem hatte sich Trainer Dirk Schuster eine Verstärkung für die rechte Abwehrseite gewünscht. Man sei in entscheidenden Gesprächen, sagte Schuster: "Ich hoffe, dass wir zum Spiel gegen St. Pauli zwei neue Spieler haben." (dpa)

