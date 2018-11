Nur der Sieger darf nach oben schielen

DARMSTADT - Mit Serien und Dirk Schuster ist das so eine Sache, eine tiefe Freundschaft scheint das zwischen beiden nicht zu sein. Daraus macht der Trainer des SV Darmstadt 98 vor dem heutigen Heimspiel (20. 30 Uhr) gegen Bochum keinen Hehl. Von Daniel Schmitt

„Die gleichen Leute, die damals gesagt haben, dass wir unten reinrutschen werden, reden nach ein paar guten Ergebnissen jetzt von den oberen Tabellenregionen“, sagt Schuster. „Das zeigt, wie schnell es gehen kann in dieser Liga.“ Irgendwie ein bisschen abschätzig dieser Dirk Schuster, wie er da über diese tollen Serien spricht. Da war die Serie zu Saisonbeginn, als die „Lilien“ an den Spieltagen drei bis fünf keine Niederlage kassierten und sich an die Spitzenplätze heranrobbten. Da war natürlich auch die von den Spieltagen sechs bis neun, als die Hessen vier Ligaspiele nacheinander verloren. Und zuletzt, die Partien zehn bis zwölf, in der die Darmstädter Mannschaft den Platz nie als Verlierer verließ. Und nun kommt am 13. Spieltag der VfL Bochum ans Böllenfalltor. „Es nötigt uns Respekt ab, wie die Bochumer ihre Spiele gestalten. Ich glaube, dass dort der richtige Weg eingeschlagen wurde und Robin Dutt sowie die weiteren Verantwortlichen alle sehr gute Arbeit leisten“, betont Schuster.

Seit neun Jahren spielt der VfL im Fußball-Unterhaus mit, peilt immer mal wieder den Aufstieg an, findet sich im Abstiegskampf wieder, um am Ende doch im sicheren Mittelfeld zu landen – wie in der aktuellen Spielzeit. 17 Zähler haben die Bochumer gesammelt, übrigens genauso viele wie die Darmstädter, zur Abstiegszone bedeutet das für beide Teams ein beruhigendes Polster von sieben Punkten, zu den Aufstiegsplätzen den Rückstand von sechs. „Wir haben dort eine sehr schwierige Aufgabe vor der Brust“, sagt Schuster. Der Sieger des Duells darf in der Tabelle nach oben schielen, der Verlierer wird wohl länger dort bleiben, wo er sich nun befindet – im Mittelmaß. Trainer Schuster, der in Bochum auf den gesperrten Fabian Holland verzichten muss, formuliert das anders: „Wir wollen unseren Aufwärtstrend der vergangenen drei Spiele fortsetzen.“

