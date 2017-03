15 Spieler bei Darmstadt 98 mit offener Zukunft

Darmstadt - Zwölf Spiele darf der SV Darmstadt 98 in dieser Bundesliga-Saison noch bestreiten, 36 Punkte sind noch zu vergeben, drei am heutigen Samstag (15. 30 Uhr) im Spiel bei Werder Bremen. Von Jens Dörr

Der Klassenerhalt ist angesichts des großen Rückstands auf den Relegationsplatz aber extrem unwahrscheinlich geworden. Deshalb müssen die Darmstädter jetzt schon die Planungen für die 2. Liga angehen. 13 Spieler haben noch Verträge bis 2018: Die Torhüter Michael Esser und Daniel Heuer Fernandes, Jerôme Gondorf, Immanuel Höhn, Peter Niemeyer, Denys Oliinyk, Sandro Sirigu, Aytac Sulu, Markus Steinhöfer, Terrence Boyd, Wilson Kamavuaka, Roman Bezjak (nach Rijeka ausgeliehen) und Yannick Stark (zum FSV Frankfurt ausgeliehen). Der dänische Innenverteidiger Patrick Banggaard wurde bis 2020 gebunden. Damit steht Trainer Torsten Frings ein Gerüst von 14 Spielern zur Verfügung. Die Verträge von 15 Spielern laufen im Sommer aus. Eine Perspektive haben nur wenige, wie unsere Übersicht zeigt.

Marcel Heller: Auch wenn der Flügelspieler seine starke Form der Vorsaison nicht in diese Runde retten konnte, ist er noch immer der stärkste Offensivspieler im Kader. Eine Vertragsverlängerung würden sich Verein und Fans wünschen, während Heller selbst keinen Hehl daraus macht, gern weiter in Liga eins spielen zu wollen. Eine Chance auf einen Verbleib Hellers in Darmstadt gibt es nur, wenn kein Erstligist oder hochkarätiger Zweitligist beim Spieler und seinem Berater anklopft.

Fabian Holland: Der Linksverteidiger spielt weitgehend solide. Für Liga zwei wäre er eine gestandene Kraft. Die Chancen auf einen Verbleib stehen bei ihm besser als bei Heller.

Leon Guwara: Der Linksverteidiger ist aus Bremen ausgeliehen, konnte bisher nicht überzeugen. Liga zwei ist ihm auf Dauer zuzutrauen, in den Bremer Planungen dürfte er im nächsten Jahr (noch) keine zentrale Rolle spielen. Als Konkurrent für Holland und auch offensive Alternative für die linke Seite könnte eine Weiterverpflichtung Sinn machen.

Sidney Sam: Bis Sommer ausgeliehen. Kaum vorstellbar, dass er mit Darmstadt in Liga zwei geht. Als echte Verstärkung hat sich der ehemalige Nationalspieler ohnehin noch nicht präsentiert.

Felix Platte: Auch er ist aus Schalke ausgeliehen, war aber fast immer verletzt. Jetzt ist er fit, erhält von Frings aber keine Chance. Der Leistungsstand des Stürmers lässt sich derzeit kaum einschätzen. Äußerst fraglich, ob sich Frings auf das Risiko einer Weiterverpflichtung einlässt.

Sven Schipplock: Mit großen Erwartungen aus Hamburg ausgeliehen, enttäuschte bisher aber auf ganzer Linie. Er dürfte in Darmstadt keine Zukunft haben.

Antonio-Mirko Colak: Die Leihgabe aus Hoffenheim hat das Potenzial für Liga zwei und ist noch nicht am Ende der Entwicklung angekommen. Mit ihm werden sich die Lilien-Trainer hinsichtlich eines neuen Vertrags näher beschäftigen, zumal Hoffenheim auch 2017/18 auf andere Stürmer setzen dürfte.

Alexander Milosevic: Ausgeliehen von Besiktas Istanbul, entpuppte sich aber nie als Verstärkung. Die Zeit des Innenverteidigers, dessen Probleme in puncto Aggressivität und Stellungsspiel auch in Liga zwei nicht unbestraft bleiben würden, dürfte im Sommer abgelaufen sein.

Hamit Altintop: Die einzige echte Verstärkung, die Frings im Winter tätigte, dürfte kaum in Liga zwei mitgehen. Eine Vertragsverlängerung werden die Darmstädter anbieten, aber wohl auch nur, wenn sich Altintop wie bisher auf einen extrem leistungsbezogenen Kontrakt einlassen würde.

Jan Rosenthal: Galt immer als Hoffnungsträger und mit reichlich Potenzial ausgestattet, rief dies in Darmstadt aber nur äußerst selten ab. Dazu immer wieder verletzt. Tendenz: Sein Vertrag wird nicht verlängert.

Mario Vrancic: Für die Bundesliga nicht durchsetzungsstark genug, könnte in Liga zwei aber beim Neuaufbau helfen. Ein Kandidat für eine Weiterbeschäftigung.

Benjamin Gorka: Hat gezeigt, dass er in Liga zwei gut mithalten kann. Frings baut kaum auf ihn, eine Trennung ist unter dem jetzigen Trainer wahrscheinlich.

Dominik Stroh-Engel: Auch für ihn dürfte es in Darmstadt keine Zukunft geben.

Igor Berezovskyi: Der dritte Torwart kam nie zum Einsatz. Der Ukrainer gilt als günstige Lösung, die sich aber auch durch einen jungen Schlussmann ersetzen ließe. Eine Vertragsverlängerung käme überraschend.

Artem Fedetskyy: Der ukrainische Nationalspieler hat Tempo-Probleme. Der Rechtsverteidiger könnte in der 2. Liga mithalten - eine Bewerbung für einen neuen Vertrag hat er bisher aber nicht abgeliefert.

Quelle: DA-imNetz.de