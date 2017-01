Hamit Altintop wechselt zu Darmstadt

Darmstadt - Ex-Bayern-Profi Hamit Altintop hat beim SV Darmstadt 98 einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.

Das gab das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga am Dienstagabend bekannt. Der 34 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler, der zudem auf der Außenbahnposition spielen kann, war auch für den FC Schalke 04, Bayern München, Real Madrid und Galatasaray Istanbul aktiv. Er bringt unter anderem die Erfahrung von 176 Bundesliga-Spielen (15 Tore) sowie 84 Länderspielen für die Türkei mit.

Ticker: Alle Transfers im Überblick

Anfang Januar hatte er seinen Vertrag bei Gala aufgelöst. Darmstadts Trainer Torsten Frings freute sich über den Neuzugang: "Dass so ein Spieler zu Darmstadt 98 kommt, mit solch einer Vita, Erfahrung und Ausstrahlung, ist sicher etwas Besonderes. Wir freuen uns sehr, dass Hamit mit uns das vermeintlich Unmögliche schaffen will." Altintop erklärte, die Mannschaft habe bereits in den vergangenen Jahren bewiesen, zu was sie in der Lage sei. "Jetzt haben wir 16 Spiele vor uns, in denen wir alles versuchen werden. Darauf freue ich mich." (dpa)

Darmstadt geht mit 1:6 gegen Köln unter: Bilder Zur Fotostrecke

Quelle: DA-imNetz.de