Berthold: Darmstadt hat mit Bundesliga nichts zu tun

Frankfurt - Vor dem Hessen-Derby mit Eintracht Frankfurt am kommenden Sonntag hat Ex-Nationalspieler Thomas Berthold dem SV Darmstadt 98 ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt.

"Fußballerisch ist Darmstadt zu schwach. Das hat mit Bundesliga-Fußball absolut nichts zu tun", schrieb der Weltmeister von 1990 in seiner Kolumne für die "Bild"-Zeitung am heutigen Montag. Trotzdem erwartet der frühere Eintracht-Profi ein umkämpftes Derby: "Die werden kratzen, beißen, spucken, da muss Eintracht die Nerven behalten." Das schlimmste Szenario wäre aus Bertholds Sicht, wenn Frankfurt in Rückstand geriete. "Aber auch dann gilt es, Geduld zu haben. Die Eintracht wird aber gewinnen." (dpa)

Darmstadt geht mit 1:6 gegen Köln unter: Bilder Zur Fotostrecke

