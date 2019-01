2000 Fans kommen zum Trainingsauftakt der Eintracht

Frankfurt - Die Begeisterung für die Frankfurter Eintracht ist auch 2019 ungebrochen. Zum ersten Training des Jahres sind am Donnerstagnachmittag rund 2000 Fans auf das Gelände der Arena gepilgert. Von Peppi Schmitt

Die Eintracht wurde davon völlig überrascht, die Ordner hatten einige Mühe alles in geregelte Bahnen zu lenken. Die Zuschauer standen am Platz an der Wintersporthalle dicht gedrängt bis an die Außenlinie. Sie sahen freilich nicht alle Frankfurter Profis, nur achtzehn Feldspieler und zwei Torhüter waren auf dem Platz.

Ein halbes Dutzend aus dem aktuellen Aufgebot hat gefehlt. Kevin Trapp, Carlos Salcedo, Marco Fabian, Johnny de Guzman, Allan Souza und David Abraham werden von ihren Urlaubsorten direkt nach Florida in den USA fliegen, wo die Frankfurter ein zehntägiges Trainingslager beziehen. Alle anderen starten am Freitagmorgen um 11 Uhr vom Rhein-Main-Flughafen nach Tampa.

Unter anderem bestreiten die Frankfurter zwei Testspiele gegen den FC Sao Paulo und Flamengo Rio de Janeiro. Die guten Nachrichten für Trainer Adi Hütter: Mit Timothy Chandler und Goncalo Paciencia sind zwei Profis wieder dabei, die in der Vorrunde wegen Knieoperationen ausgefallen waren. Mitten drin auch der mit viel Beifall begrüßte Neuzugang Sebastian Rode und Makoto Hasebe, der sich von einer Muskelverletzung erholt hat.

Immerhin Lauftraining hat auch Mijat Gacinovic absolviert, der sich im letzten Spiel vor Weihnachten gegen die Bayern verletzt hatte. Derweil gehen die Auszeichnungen für die Eintracht aus dem alten Jahr weiter. Nach Fredi Bobic („Mann des Jahres“ beim Kicker) und Adi Hütter („Trainer des Jahres“ bei Bild), sind nun die Spieler dran. In der halbjährlichen Rangliste des Kicker liegt Makoto Hasebe bei den „Innenverteidigern“ in der internationalen Klasse auf Platz eins, unter anderem weit vor den Münchnern Mats Hummels und Jerome Boateng.

Mit David Abraham und Evan Ndicka sind zwei weitere Eintracht-Abwehrspieler aufgeführt. Bei den Torhütern wird Kevin Trapp auf Rang 5 hinter dem Dortmunder Roman Bürki, dem Berliner Rune Jarstein, dem Gladbacher Yann Sommer und dem Leipziger Peter Gulacsi in der „internationalen Klasse“ eingestuft. Nationaltorhüter Manuel Neuer hat es überhaupt nicht in die Rangliste geschafft.