Abgang fix: Eintracht Frankfurt verliert Torjäger

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Abgang zu verzeichnen. Ein großes Offensiv-Talent wechselt zurück in die Niederlande.

Frankfurt – Die Kaderplanung für die Saison 2023/24 läuft bei Eintracht Frankfurt auf Hochtouren. Sportvorstand Markus Krösche hat bereits mehrere Neuzugänge verpflichtet und ist längst noch nicht am Ende mit seinen Transferaktivitäten. Auf der Seite der Abgänge soll es Bewegung geben, aber auch in Sachen Neuzugänge will die SGE weiterhin aktiv bleiben.

Divaio Bobson Geboren: 6. Februar 2004, Barcelona Verein: PEC Zwolle Position: Rechtsaußen

Eintracht Frankfurt bestätigt Abgang

Doch nicht nur bei den Profis ist viel Bewegung im Kader für die anstehende Spielzeit, auch bei der U21 ist die Kaderplanung in vollem Gange. Die SGE-Amateure wurden in der vergangenen Saison Meister der Hessenliga und stiegen in die Regionalliga Südwest auf. Dort wird es demnächst zu heißen Duellen kommen, unter anderem gegen die Kickers Offenbach und den FSV Frankfurt.

Um eine gute Rolle in der Regionalliga Südwest zu spielen, benötigt die U21 von Eintracht Frankfurt Veränderungen im Kader. Mit Divaio Bobson verlässt nun ein Offensivspieler den Verein und geht zurück in seine niederländische Heimat. Der 19-Jährige schließt sich Erstliga-Aufsteiger PEC Zwolle an.

Divaio Bobson verlässt Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Okan Barut

„Mit Divaio verlässt uns ein Spieler, der in der vergangenen Saison menschlich und sportlich seine Spuren bei Eintracht Frankfurt hinterlassen und sich immer in den Dienst seiner Mannschaften gestellt hat – gerade auch mit Blick auf den Klassenerhalt der U19 in der abgelaufenen Runde“, sagte Alexander Richter, Leiter des NLZ von Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt: Bobson zieht es nach Zwolle

„Für ihn bedeutet der Wechsel in die niederländische Eredivisie eine großartige Chance, die wir ihm auch aufgrund seiner Verdienste und seines tadellosen Verhaltens trotz des sportlichen Verlustes nicht verwehren wollten. Für diesen Schritt wünschen wir Divaio alles erdenklich Gute“, so Richter weiter.

Der Offensivspieler kam 2022 von Ajax Amsterdam an den Main und sicherte sich direkt einen Stammplatz in der U21. Mit zehn Toren und zwei Assists in 29 Einsätzen hatte Bobson maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft in der Hessenliga und dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Über die Ablösesumme für den 19-Jährigen machte Eintracht Frankfurt keine Angaben. (smr)