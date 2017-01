Alex Meier: „Das Alter wird überbewertet“

Frankfurt - Eintracht-Kapitän Alexander Meier hat in der Hinrunde ab und an mal auf der Bank Platz nehmen müssen. Nun äußerte sich der Stürmer in einem Interview zu seiner Situation - er ist kämpferisch und zuversichtlich. Von

Die Frankfurter Eintracht hat das Traiuningslager in Abu Dhabi ordentlich mit einem 0:0 gegen Zenit St. Petersburg beendet. Weiter mittendrin und nicht, wie der eine oder andere Medienvertreter nach den ersten Trainingseinheiten in Abu Dhabi schon geunkt hatte, ist auch Alexander Meier. Der Kapitän präsentierte sich zuletzt von Tag zu Tag in einer besseren Form und hat in einem bemerkenswerten Interview mit der FAZ zum Abschluss des Trainingslagers auch ein paar deutliche Worte gefunden. Seine Form sei mit der Fitness zurückgekommen, sagte Meier, „Ich bin fit und schmerzfrei, mein Knie hält.“ Die Diskussionen um sein Alter, er wird bald 34 Jahre alt, hält er schlicht für Unsinn. „Das Alter wird überbewertet, es gibt nur gute oder schlechte Spieler“, ist er überzeugt. Er fühle sich als „junger 34-Jähriger“, der sich aktuell daran erfreuen könne, jeden Morgen schmerzfrei aus dem Bett zu kommen. Dies sei auch der Grund dafür, dass er bei allen Übungen im Training locker mithalten könne. Zu den laufstärksten Spielern gehört er bei der Eintracht sowieso. Dass er gerade in dieser Saison seine Laufleistung verbessert habe, will Meier so nicht stehen lassen. „Ich war auch in den letzten Jahren bei der Kilometerleistung immer unter den besten Vier“, erinnert er, „also nehme ich mit das mit dem lauffaulen Meier auch gar nicht zu Herzen.“ Er laufe immer für die Mannschaft „solange ich kann.“

Ein wenig ärgerlich wird der Spielführer der Eintracht, wenn aus der Tatsache, dass er ab und zu einmal auf der Bank sitzt, ein „Vertrauensentzug“ durch den Trainer hineininterpretiert wird. „Natürlich bin ich auch sauer, wenn ich nicht spiele, es wäre ja auch ein schlechtes Zeichen, wenn es nicht so wäre“, sagt er, „aber es ist kein Problem für mich, mal auf der Bank zu sitzen.“ Für Meier bleibt der Fußball ein einfaches Spiel. Am Ende komme es doch immer darauf an, den Ball ins Tor zu bekommen. Aktuell werde so viel von der Dreierkette der Eintracht gesprochen, „dabei haben wir das schon in der C-Jugend gespielt, dass der Sechser zwischen die Innenverteidiger rückt und die Außenverteidiger bei Ballbesitz weit nach vorne gehen“. Das alles sei nicht neu, werde nur „mit schönen Worten neu verpackt“.

Natürlich habe er sich dem neuen Spielsystem unter Trainer Kovac anpassen müssen, aber total umstellen werde er sein Spiel nie. „Wenn ich nicht mehr ich bin, dann macht das keinen Spaß, und dann spielt man auch nicht mehr gut“, sagt er. Neben seinem präzisen Abschluss sei eine weitere Stärke die Konzentration und Fokussierung auf das Spiel. „Ich lasse mich nicht runterziehen, wenn es schlecht läuft“, erzählt er ein Geheimnis, „ich habe schon 90 Minuten den größten Mist gespielt und dann ist mir in der 91. Minute doch noch der Ball genau richtig vor die Füße gesprungen.“ Sein Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis zum Sommer 2018. „Ich hoffe, dass ich dann noch weiterspielen kann“, sagt er, „wenn nicht mehr bei der Eintracht, dann woanders.