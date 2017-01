Alex Meier: „Ich konzentriere mich zu hundert Prozent auf die Eintracht“

Frankfurt - Mit einem Ständchen wird am Dienstagmorgen wohl die Vorbereitung der Frankfurter Eintracht auf das erste Spiel im neuen Jahr, am Samstag bei RB Leipzig, beginnen. Alexander Meier feiert seinen 34. Geburtstag und erfreut sich nach eigener Aussage „bester Gesundheit und großer Fitness.“ Von Peppi Schmitt

Meier hat das Trainingslager in Abu Dhabi nach Meinung alle Beobachter genutzt, um sich wieder in eine gute Form zu bringen. Am Ende des letzten Jahres hatte er wegen einer starken Erkältung ja noch etwas geschwächelt. „Jetzt fühle ich mich wieder richtig wohl“, sagt der Kapitän der Eintracht. Ob das zu einem Platz in der Anfangsformation reicht, wird auch davon abhängen, in welcher Verfassung sich Branimir Hrgota nach dem freien Montag präsentiert. Meiers Stürmerkonkurrent hatte in Abi Dhabi wegen Kniebeschwerden einige Tage kürzer treten müssen, konnte auch beim letzten Test gegen St. Petersburg (0:0) nicht eingesetzt werden. An diesem Dienstag soll er aber wieder auf dem Platz stehen, genau wie Szabolcs Hustzti, den Achillessehnenschmerzen geplagt haben.

Meiers Status bei der Eintracht hat sich in den letzten Monaten sicher verändert. In einem Interview der Bild-Zeitung hat Sportvorstand Fredi Bobic ihm nun das Etikett „unverkäuflich“ abgehängt. Sollte ein lukratives Angebot für Meier eingehen, könne dieser selbst entscheiden, „ob er ein solches Angebot wahrnimmt oder nicht.“ Dies sei schon bei der Vertragsverlängerung im Juli vergangenen Jahres so besprochen worden. „Es hängt alleine an Alex und das weißt er auch“, sagt Bobic. Meier bestätigt diese Vereinbarung, macht aber deutlich, dass in diesen Tagen und Wochen ein Wechsel für ihn nicht in Frage kommt. „Ich konzentriere mich zu hundert Prozent auf die Eintracht“, sagte er gegenüber der Offenbach-Post, „im Moment gibt es keine anderen Gedanken.“ Aus dem neuen Fußball-Wunderland China hatte Meier vor einem Jahr ein Anfrage vorgelegen, aktuell nicht. Und viel Lust auf China verspürt er sowieso nicht. Reizen könnte ihn wohl eher die amerikanische Profi-Liga. „Wenn irgendwann ein Angebot kommt, dann würde ich darüber nachdenken“, sagt er. Am liebsten aber erst im Sommer 2018. Dann läuft sein Vertrag in Frankfurt aus.

Zunächst aber geht es mit der Eintracht am Samstag nach Leipzig. „Ein ganz schweres Spiel“, sagt der Spielführer der Frankfurter, der seine Mannschaft „auf Augenhöhe“ sieht. Gerade gegen die starken Teams der Liga hat die Eintracht seit dem Amtsantritt von Trainer Niko Kovac nicht nur gut ausgesehen, sondern auch erfolgreich gespielt, freilich in erster Linie im eigenen Stadion. Der Aufsteiger aus Leipzig ist im Übrigen die einzige Mannschaft aus der Spitzengruppe gegen die die Eintracht noch nicht gespielt hat. Die Partie am Samstag ist ja noch das letzte Spiel der Vorrunde.

Eintracht mit Remis im Härtetest gegen Zenit St. Petersburg: Bilder Zur Fotostrecke

Für die Fans hat die Begegnung gegen die ungeliebten „roten Bullen“ eine ganz besondere Bedeutung. Dementsprechend wird die Eintracht von einer ganz großen Anzahl von Anhängern begleitet. Nicht nur das offizielle Kontingent von rund 5000 Tickets wurde im nu abgerufen, viele Frankfurter Fans haben sich auch noch vor Ort Karten besorgt. Zudem gibt es ja eine Fan-Freundschaft zwischen der Eintracht und dem Leipziger Verein Chemie. Bis zu 8000 Eintracht-Sympathisanten werden in Leipzig erwartet. Die Frankfurter Verantwortlichen hoffen, dass alles im Rahmen der sportlichen Unterstützung bleiben und vor allem auf Pyrotechnik verzichtet wird. „Mein Appell ist: Lasst uns die Mannschaft lautstark unterstützen und das Spiel für uns entscheiden“, sagt Vorstandsmitglied Axel Hellmann.

Freilich macht Hellmann in einem Gespräch mit der FAZ auch deutlich, dass er Modelle wie jenes in Leipzig, „in dem ein Konzern aus Absatzinteresse einen Klub am Reißbrett erschafft , mit den Kapitalmitteln des Konzerns dann den sportlichen Wettbewerb verzerrt und Jugendliche aus den Nachwuchsleistungszentren wegkauft“, sehr kritisch gegenübersteht. Er könne diesem Modell „nicht viel Gutes für den Fußball abgewinnen“. Die sportliche Leistung der Leipziger sei zwar anzuerkennen, „aber die „Abhängigkeiten des Fußballs werden so immer größer.“ (sp)