Wird Rebic zum Schnäppchen?

Frankfurt - Ante Rebic wird immer wichtiger für die Frankfurter Eintracht. Nach dem Auswärtssieg in Hamburg verdiente er sich von Sportvorstand Bobic ein Sonderlob. Wie der Kicker berichtet könnte der Kroate jetzt zum Schnäppchen werden.

Noch ist der 24-Jährige Kroate nur ausgeliehen, doch mit seinen Leistungen wirbt er kräftig dafür, fest verpflichtet zu werden. "Wenn ich sehe, was Ante Rebic vorne arbeitet, ist das aller Ehren wert" , sagte Sportvorstand Fredi Bobic nach dem Sieg in Hamburg. Rebic, bis vor ein paar Wochen vom Trainer immer wieder wegen mangelnder Defensivarbeit gescholten, dient tatsächlich als leuchtendes Beispiel für die positive Entwicklung in dieser Saison. Er rennt, geht keinem Zweikampf aus dem Weg, inzwischen auch im Rückwärtsgang. "Das hat er gut gemacht", verteilte Trainer Kovac ein sparsames Lob. Wie der Kicker berichtet greift nach dem Schalke-Spiel am Samstag eine Kaufoption von etwa zwei Millionen Euro. Die Klausel besage, dass die SGE ihn nach 15 Einsätzen fest verpflichten muss. Damit wäre der Kroate ein echtes Schnäppchen. (eps)