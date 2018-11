FC Augsburg - Eintracht Frankfurt heute im Livestream und live im TV sehen

So sehen Sie FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt live im TV und im Livestream.

Der Ball rollt nach der Länderspiel-Pause auch in der Bundesliga wieder. Die Eintracht muss heute beim FC Augsburg ran. Wir verraten Ihnen, wie Sie das Spiel live im TV und im Livestream sehen können.

Frankfurt - Endlich wieder Bundesliga! Nachdem Deutschland in der Nations League gegen die Niederlande noch den Sieg verspielt hat, gibt es jetzt wieder Fußball für Genießer: Genau, die Eintracht spielt. Heute geht es um 15.30 Uhr zum FC Augsburg. Wie Sie das Spiel heute im Livestream und live im TV sehen können, verraten wir Ihnen hier.

FC Augsburg heute gegen Eintracht Frankfurt: Eigentlich eine klare Nummer

Auf dem Papier ist das Spiel FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt heute eigentlich eine klare Nummer: Die Hausherren stehen mit 13 Punkten auf Tabellenplatz zehn. Die Eintracht hingegen hat einen absoluten Mega-Lauf. Die letzten neun Spielen gingen wettbewerbsübergreifend nicht verloren, dabei schoss die Offensive um Ante Rebic, Luka Jovic und Sebastien Haller satte 29 Tore! Die Fuggerstädter sollten sich heute also lieber warm anziehen.

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt: Adi Hütter heute im Sportstudio

Bei so viel Power auf dem Platz ist klar, dass die Eintracht in den Medien viel mehr Beachtung findet als früher. So wählte das Fachmagazin Kicker die beiden Eintracht-Stars Filip Kostic und Evan Ndicka zu den besten Neuzugängen der laufenden Bundesliga-Saison. Insbesondere der Franzose spielt mit seinen 19 Jahren eine bemerkenswert abgeklärte Saison. Maßgeblich für den Erfolg: Trainer Adi Hütter. Der 48-Jährige ist heute Gast im ZDF-Sportstudio. Allerdings gibt es auch schlechte Nachrichten aus dem Eintracht-Lazarett: Lucas Torro muss operiert werden, der Spanier fällt mehrere Monate aus.

FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im extratipp.com-Liveticker

Die Kollegen von extratipp.com* machen heute wie immer einen Liveticker zur Partie FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt

Los geht es eine Viertelstunde vor Spielbeginn, also um 15.15 Uhr

Sobald der Link zum Text existiert, kopieren wir ihn an dieser Stelle hinein

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt heute live und in voller Länge

Die Begegnung läuft heute auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 6 und Sky Sport Bundesliga 6 HD

Die Übertragung mit Aufstellungen und Co. beginnt heute um 15.15 Uhr

Das Spiel FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt kommentiert heute Jonas Friedrich

FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Livestream bei Sky Go

Wer Sky-Kunde ist, kann das Spiel FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt heute auch über das Streamingportal des Senders gucken (Sky Go)

Um Sky Go zu nutzen, braucht es ein gültiges Sky-Abo Die Sky-Go-App gibt es zum Download bei iTunes und im Google Play Store

Aufpassen: Unbedingt darauf achten, dass Sie heute genügend Datenvolumen haben, wenn Sie FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt unterwegs bei Sky Go schauen wollen. Am besten mit einer stabilen WLAN-Verbindung gucken

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Livestream ohne Sky Go

Es gibt eine Vielzahl von Anbietern, die das Spiel FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt heute im Livestream im Internet zeigen

Allerdings ist die Qualität dieser Streams oft schlecht und sie sind mit Werbung überlaufen

Außerdem ist das Schauen solcher Livestreams laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs illegal

FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt: Zusammenfassung der Bundesliga heute im Free-TV

Das Spiel der Eintracht in Augsburg wird heute auch beiden Öffentlich-Rechtlichen gezeigt, allerdings nicht live

Die Sportschau im Ersten überträgt heute ab 18 Uhr

Das ZDF zeigt sein Sportstudio heute ab 23.30 Uhr - nicht vergessen, Adi Hütter ist zu Gast!

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt: Zusammenfassung der Bundesliga heute bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt heute 40 Minuten nach Spielende die Zusammenfassung der Partie FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt

DAZN ist nicht kostenlos

Die DAZN-App gibt es bei iTunes und im Google Play Store

FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute bei Amazon Prime Music hören

Wer das Spiel FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt heute lieber hören möchte, dem sei Amazon Prime Music ans Herz gelegt

Dort wird das Spiel heute ab 15.30 Uhr live übertragen

Die Amazon-Prime-Music-App gibt es bei iTunes und im Google Play Store zum Download

Matthias Hoffmann

