Eintracht-Athletiktrainer mit übler Twitter-Beleidigung

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt erlebte einen rabenschwarzen Tag gegen Hoffenheim, dazu gehört auch die Entgleisung des Athletiktrainers.

Frankfurt/Sinsheim - Die Rückrunde von Eintracht Frankfurt hat am vergangenen Bundesliga-Spieltag ihren Tiefpunkt erreicht. Die SGE zeigte über 90 Minuten eine schwache Vorstellung und verlor das Spiel bei der TSG Hoffenheim völlig verdient mit 1:3. Bereits zur Halbzeit führten die Kraichgauer gegen eine völlig indisponierte Eintracht-Elf mit 3:0 und Trainer Glasner sah noch vor dem Pausentee wegen einer groben Unsportlichkeit die Rote Karte. Damit fehlte er nicht nur die restliche Partie in Hoffenheim, sondern auch kommenden Spieltag gegen den FSV Mainz 05.

Eintracht Frankfurt mit schwachem Auftritt in Hoffenheim

Trotz Überzahl in der zweiten Hälfte, Hoffenheims Nsoki sah kurz nach der Pause Rot, schaffte es die SGE nicht, die Hoffenheimer in Bedrängnis zu bringen. Götzes Treffer zum 1:3 sollte das einzige Tor der Adler an diesem Nachmittag bedeuten, die mittlerweile seit zehn Bundesligaspielen ohne Sieg sind. Trainer Oliver Glasner bekam im Anschluss an die Partie einen Wut-Anfall auf der Pressekonferenz und schrie einen Journalisten an, der ihm eine Frage stellte.

Der Ausraster von Glasner sollte aber nicht die einzige Entgleisung neben dem Feld sein. Martin Spohrer, Athletiktrainer bei Eintracht Frankfurt, fiel wegen einer üblen Beleidigung bei Twitter auf. Doch was war genau passiert? Hoffenheims Christoph Baumgartner holte einen Elfmeter heraus, den Kramaric zum zwischenzeitlichen 2:0 verwandelte. Bei der Eintracht war man alles andere als einverstanden mit diesem Pfiff und tat das auch kund.

Martin Spohrer schoss aber deutlich über das Ziel hinaus. Er setzt den Tweet „HRNSHN Baumgartner“ ab und meinte damit „Hurensohn“. Nach wenigen Minuten war das Ganze zwar wieder gelöscht, da war es aber bereits zu spät. Nach Bild-Informationen muss der Athletiktrainer bei Lizenzspiel-Leiter Timmo Hardung zum Rapport antanzen.

Eintracht Frankfurt: Athletiktrainer mit übler Beleidigung

Später entschuldigte sich Spohrer dann für seinen Tweet. „Hiermit möchte ich mich ausdrücklich für meinen Tweet nach der Elfmetersituation im Spiel gestern in Hoffenheim entschuldigen! So etwas darf mir unter keinen Umständen passieren und war unprofessionell“, schrieb der Eintracht-Athletiktrainer bei Twitter.

„Es geschah in der Erregung über einen nach meiner Einschätzung provozierten Strafstoß, was jedoch weder den Tweet noch die Wortwahl rechtfertigt, für die ich mich noch einmal ganz deutlich vor allem bei Christoph Baumgartner entschuldige“, so Spohrer weiter. Welche Konsequenzen die Geschichte für den 44-Jährigen hat, ist nicht bekannt. (smr)