Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV und als Livestream

Für die Eintracht geht es nach dem Chelsea-Knaller in der Bundesliga gegen Leverkusen weiter. Wir verraten Ihnen, wie Sie das Spiel heute live im TV und als Livestream sehen.

Frankfurt - Was! Für! Ein! Abend! Die Frankfurter Eintracht erkämpft sich gegen den Top-Favoriten FC Chelsea ein 1:1. Ein Europacup-Abend, den die Fans so schnell nicht vergessen werden. Inklusiver spektakulärer Top-Choreo. Jetzt heißt es für die Mannschaft von Trainer Adi Hütter (49), kurz zu regenerieren und heute bei Bayer 04 Leverkusen anzutreten. Die Partie ist zweifelsohne wegweisend. Gewinnt die Eintracht gegen den Verfolger, steht sie mit einem Bein in der Champions League. Klar, dass die Spieler und die Fans gleichermaßen heiß auf die Partie sind (Anpfiff Sonntag 18 Uhr).

Bayer Leverkusen heute gegen Eintracht Frankfurt: „Sechs-Punkte-Spiel“

Die Pillendreher empfangen die Hessen mit breiter Brust. Leverkusen gewann die letzten drei Spiele gegen Augsburg und die Kellerkinder Nürnberg und Stuttgart. Die Eintracht hingegen geht inzwischen merklich auf dem Zahnfleisch. Die Doppelbelastung macht den Hessen zu schaffen, Leistungsträger wie Ante Rebic (25) und Sebastien Haller (24) sind verletzt. Und dennoch lebt der Traum von der Königsklasse in der Mannschaft. Trainer Adi Hütter sagte erst kürzlich, dass die Hoffnung bei ihm zuletzt sterbe. Und: „Die ganze Saison macht mit Zuversicht.“ Makoto Hasebe (35) nannte die Begegnung in Leverkusen ein „Sechs-Punkte-Spiel“, dementsprechend motiviert werden die Adler in die Partie gehen. Wie Sie Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und als Livestream sehen können, verraten wir Ihnen in unseren TV-Shirin:

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: So sehen Sie die Bundesliga heute live bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt heute live und in voller Länge

Los geht die Übertragung am Sonntag um 17.30 Uhr

Das Spiel wird heute auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 HD übertragen

Kommentator ist Wolff Fuss

Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt: So sehen Sie die Bundesliga heute im Livestream auf Sky Go

Sky-Kunden können die heutige Partie Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt auch unterwegs schauen

Möglich ist das mit dem Streamingportal Sky Go

Hierfür braucht es einen gültiges Sky-Abo

Die Sky-Go-App gibt es zum Download bei iTunes und im Google Play Store

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: So sehen Sie die Bundesliga heute im Livestream ohne Sky Go

Im Internet gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt heute live zu sehen

Diese Streams sind jedoch mit Werbung überladen und oft von zweifelhafter Qualität

Außerdem ist es laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs illegal, diese Stream zu schauen

Bayer Leverkusen heute gegen Eintracht Frankfurt: So sehen Sie die Bundesliga in der Zusammenfassung bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt heute eine Zusammenfassung des Spiels Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt 40 Minuten nach Spielende

Die DAZN-App gibt es zum Download bei iTunes und im Google Play Store

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: So sehen Sie die Bundesliga in der Zusammenfassung heute beim HR