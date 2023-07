Belgischer Nationalspieler nächster Eintracht-Neuzugang? Transferpoker mit Anderlecht

SGE-Kaderplanung

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sascha Mehr schließen

Weitere schließen

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach weiteren Verstärkungen offenbar in Belgien fündig geworden. Ein Nationalspieler aus Anderlecht soll kommen.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt kommt in der Vorbereitung bislang nicht in Tritt. Nach der Niederlage beim Regionalligisten TSV Steinbach Haiger, mussten sich die Adler auch bei dessen Ligakonkurrenten SG Barockstadt Fulda geschlagen geben. Der neue Cheftrainer Dino Toppmöller hat noch reichlich Arbeit vor sich, bevor es mit dem ersten Pflichtspiel der Saison losgeht.

Zeno Debast Geboren: 24. Oktober 2003 Verein: RSC Anderlecht Position: Innenverteidiger

Eintracht Frankfurt plant Kader für 2023/24

Nicht ganz einfach ist allerdings, dass es einen Umbruch im Kader von Eintracht Frankfurt gibt. Mit Daichi Kamada und Evan Ndicka haben zwei Leistungsträger den Verein verlassen, die nicht einfach zu ersetzen sind. Im Gegenzug hat Sportvorstand Markus Krösche bereits mehrere Neuzugänge verpflichtet. Willian Pacho (Royal Antwerpen), Omar Marmoush (VfL Wolfsburg), Hugo Larsson (Malmö FF), Ellyes Skhiri (1. FC Köln), Robin Koch (Leeds United), Jessic Ngankam (Hertha BSC) und Davis Bautista (Aucas) an Land gezogen, weitere Neuzugänge sollen folgen.

Offenbar hat die SGE einen Innenverteidiger im Visier. Wie die belgische Tageszeitung Nieuwsblad berichtet, buhlt Eintracht Frankfurt um Zeno Debast vom RSC Anderlecht. Der 19-Jährige ist trotz seines jungen Alters bereits Stammspieler und auch aktueller Nationalspieler Belgiens.

+ Zeno Debast ist im Visier von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/VIRGINIE LEFOUR

Debast, der einen Marktwert in Höhe von zehn Millionen Euro aufweist, gilt als eines der größten Defensiv-Talente Belgiens. In der vergangenen Saison absolvierte er wettbewerbsübergreifend 49 Pflichtspiele für den RSC Anderlecht, in denen er einen Treffer vorbereiten konnte. Hervorzuheben ist, dass der 19-Jährige bei jedem seiner Einsätze in der Startelf stand.

Eintracht Frankfurt: Debast eine Option?

Nach der Saison nahm Debast mit der belgischen U21-Nationalmannschaft an der EM in Georgien teil. Der Innenverteidiger stand bei allen drei Vorrundenspielen in der Anfangself, konnte aber das Ausscheiden seines Teams nicht verhindern. Nach Unentschieden gegen die Niederlande und Georgien, gab es eine knappe Niederlage gegen Portugal, die das Aus bedeutete.

Eintracht Frankfurt soll für den Abwehrspieler, der die gesamte Nachwuchsabteilung des RSC Anderlecht durchlief, bereits ein Angebot abgegeben haben, das die Belgier jedoch ablehnten. Konkurrent FC Villarreal ist offenbar auch abgeblitzt mit einer Offerte. Nach Informationen der belgische Tageszeitung Nieuwsblad verlangt Anderlecht mindestens 15 Millionen Euro für Debast. (smr)

Rubriklistenbild: © IMAGO/VIRGINIE LEFOUR